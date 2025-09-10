Thủ tướng Nepal từ chức giữa lúc bạo loạn leo thang

Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli, 73 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư vào tháng 7 năm ngoái. Ông thông báo từ chức sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào văn phòng và nhà riêng tại thành phố Bhaktapur.
Trong thư gửi Tổng thống Ram Chandra Paudel ngày 9/9, ông KP Sharma Oli cho biết: "Thông báo từ chức có hiệu lực từ hôm nay, để thực hiện các bước tiếp theo hướng tới giải pháp chính trị".
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ trợ lý Tổng thống Paudel cho hay, đơn từ chức đã được chấp nhận, tổng thống bắt đầu quy trình để tìm ra nhà lãnh đạo mới.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số bộ trưởng Nepal, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak và Bộ trưởng Cấp nước Pradeep Yadav, cũng đã đệ đơn từ chức.
Trước đó, ngày 8/9, các cuộc biểu tình phản đối tham nhũng và lệnh cấm mạng xã hội đã diễn ra với quy mô lớn ở Nepal. Người biểu tình tụ tập trước tòa nhà quốc hội và nhiều nơi khác ở thủ đô Kathmandu (Nepal), bất chấp lệnh giới nghiêm vô thời hạn. Được biết, sự việc này đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.