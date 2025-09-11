Làn sóng biểu tình ở Nepal: Khách sạn 5 sao Hilton sừng sững một thời bị thiêu rụi

TPO - Khách sạn Hilton 5 sao ở Kathmandu (Nepal) đã bị thiêu rụi trong bối cảnh làn sóng "biểu tình Gen Z" lan rộng. Trước đó, đám đông người biểu tình cũng đã phóng hỏa tòa nhà Chính phủ Nepal, tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và dinh thự của một số lãnh đạo như cựu Thủ tướng KP Sharma Oli.

Được phát triển bởi Tập đoàn Shanker, khách sạn Hilton khởi công vào năm 2016, với tầm nhìn đầy tham vọng là đưa ngành dịch vụ khách sạn của Nepal lên tầm quốc tế. Việc xây dựng đã gặp phải nhiều trở ngại, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Sau 7 năm nỗ lực và khoản đầu tư không nhỏ, khách sạn này cuối cùng đã chính thức mở cửa vào tháng 7/2024.

Tọa lạc tại khu Naxal, tòa nhà cao 64 m đã trở thành khách sạn cao nhất Nepal, với hàng trăm phòng nghỉ thuộc nhiều hạng khác nhau.

Tuy nhiên, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày 10/9 cho thấy, khách sạn Hilton lộng lẫy một thời giờ đây được bao phủ một một màu xám đen, cửa sổ vỡ tan, nội thất bị thiêu rụi.

(Nguồn: ANI)

Khách sạn Hilton bị thiêu rụi. (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế Nepal cho biết, số người chết trong các cuộc biểu tình đã tăng lên 25 tính đến ngày 10/9, trong khi 633 người bị thương.

Quân đội Nepal thông báo, các bên liên quan đang phối hợp để giải quyết tình hình. Báo giới địa phương cũng đưa tin rằng công tác chuẩn bị đang được tiến hành để chính quyền và người biểu tình tổ chức các cuộc đàm phán, nhưng không cung cấp chi tiết.

Hầu hết người biểu tình là những người trẻ tuổi, bày tỏ sự thất vọng trước thất bại của chính phủ trong việc chống tham nhũng và thúc đẩy các cơ hội kinh tế, dẫn đến việc các cuộc biểu tình được mệnh danh là "biểu tình Gen Z".

Ông Raman Kumar Karna, thư ký Hiệp hội Luật sư Tòa án Tối cao, cho biết những người biểu tình muốn đưa cựu Chánh án Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời.

"Khi họ đề nghị, tôi đã chấp nhận," ông Karki nói với kênh tin tức truyền hình Ấn Độ CNN-News18.

Nhiều tòa nhà hành chính cũng bị phóng hỏa. (Ảnh: Reuters)

Xe bọc thép của quân đội Nepal hiện đang tuần tra trên các con phố, với các cửa hàng và khu chợ đóng cửa im ỉm. Người phát ngôn quân đội Raja Ram Basnet cho biết, lính cứu hỏa đã được triển khai tại nhiều địa điểm khác nhau, trong khi quá trình dọn dẹp đường sá cũng đang được tiến hành.

"Chúng tôi đang cố gắng bình thường hóa tình hình trước. Chúng tôi cam kết bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân", ông Basnet nói, cho biết thêm rằng các tù nhân đã phóng hỏa Nhà tù Dilli Bazar ở Kathmandu trước khi quân đội kiểm soát được tình hình.

Sân bay chính ở Kathmandu cũng đã mở cửa trở lại vào ngày 10/9, sau hơn 24 giờ bị gián đoạn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, quân đội cho biết lệnh giới nghiêm ở Kathmandu sẽ vẫn có hiệu lực đến sáng 11/9. "Bất kỳ hành vi biểu tình, phá hoại, cướp bóc, đốt phá và tấn công cá nhân, tài sản nhân danh biểu tình nào cũng sẽ bị coi là tội hình sự và bị lực lượng an ninh xử lý nghiêm khắc", trích bài đăng.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân Nepal duy trì hòa bình và trật tự. Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng trật tự xã hội ở Nepal sẽ được khôi phục càng sớm càng tốt.