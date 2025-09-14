Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Biểu tình lớn hiếm thấy ở London

Bình Giang

TPO - Hơn 100.000 người tham gia cuộc biểu tình ở khu vực trung tâm thủ đô London của Anh, tạo nên một trong những cuộc đấu tranh cánh hữu lớn nhất ở Vương quốc Anh thời hiện đại.

img-0151.jpg
img-0152.jpg
img-0153.jpg
Cảnh sát London đối phó với đám đông trên đường phố ngày 13/9. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát thủ đô London cho biết, cuộc tuần hành "Unite the Kingdom" do nhà hoạt động chống nhập cư Tommy Robinson tổ chức đã thu hút khoảng 110.000 người tham dự. Trong khi đó, phong trào phản biểu tình "Stand Up to Racism" (Đứng lên chống nạn kỳ thị chủng tộc) thu hút khoảng 5.000 người tham dự.

Cảnh sát có vẻ bất ngờ trước quy mô của đám đông tham gia phong trào ngày 13/9, cho biết cuộc tuần hành "quá lớn để có thể đi vào Whitehall". Whitehall là con phố rộng nơi đặt các tòa nhà chính phủ, nằm trên tuyến đường đã được phê duyệt cho cuộc tuần hành.

Cảnh sát cho biết đã cố gắng ngăn người biểu tình đi chệch khỏi tuyến đường đã đăng ký, nhưng đối mặt với "bạo lực không thể chấp nhận được", khi những người tham gia ném đá, ném chai lọ pháo sáng và các vật thể khác.

Hậu quả là 26 cảnh sát bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Tổng cộng 25 người bị bắt giữ, và lực lượng này cho biết "đây chỉ là khởi đầu".

"Chúng tôi đang xác định những người liên quan đến hành động bạo loạn và họ có thể sẽ phải đối mặt với hành động mạnh mẽ của cảnh sát trong những ngày và tuần tới", Trợ lý cảnh sát trưởng Matt Twist cho biết.

Cuộc biểu tình đã khép lại một mùa hè đầy biến động ở Anh, với nhiều sự kiện tương tự diễn ra bên ngoài các khách sạn dành cho người di cư.

Những người biểu tình mang theo cờ Liên hiệp Anh, trong khi những người khác mang theo cờ Mỹ và Israel, đội mũ có khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Họ hô khẩu hiệu chỉ trích Thủ tướng Keir Starmer và những khẩu hiệu như "Hãy trả họ về nước".

"Hôm nay là tia lửa của một cuộc cách mạng văn hóa ở Anh, đây là thời khắc của chúng ta", Robinson phát biểu trước những người ủng hộ, nói rằng họ đang tạo nên "làn sóng yêu nước mạnh mẽ".

Trong video liên quan đến cuộc biểu tình, tỷ phú Mỹ Elon Musk, người đã can thiệp vào chính trường Anh để ủng hộ Robinson và một số nhân vật cực hữu khác, kêu gọi thay đổi chính phủ ở Anh.

Ông cho rằng công chúng Anh sợ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Robinson - tên thật là Stephen Yaxley-Lennon, tự nhận mình là một nhà báo vạch trần hành vi sai trái của nhà nước.

Reform UK - đảng chính trị chống nhập cư lớn nhất nước Anh, giữ khoảng cách với Robinson, người có nhiều tiền án tiền sự.

Ở nhóm phản biểu tình, Ben Hetchin, một giáo viên, phát biểu: "Ý tưởng về sự thù hận đang chia rẽ chúng ta và tôi nghĩ chúng ta càng chào đón mọi người thì đất nước chúng ta càng mạnh mẽ hơn".

Cảnh sát cho biết họ đã triển khai hơn 1.600 cảnh sát trên khắp London trong ngày 13/9.

Nhập cư trở thành vấn đề chính trị chủ đạo ở Anh, lấn át những lo ngại về nền kinh tế đang suy thoái, khi đất nước này đang phải xử lý số lượng đơn xin tị nạn kỷ lục. Hơn 28.000 người di cư đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ vượt eo biển Manche trong năm nay.

Quốc kỳ màu đỏ trắng xuất hiện tràn lan trên đường phố và được vẽ trên các tuyến đường. Những người ủng hộ gọi đây là chiến dịch tự phát thể hiện lòng tự hào dân tộc, nhưng những người vận động chống phân biệt chủng tộc coi đây là thông điệp thù địch với người nước ngoài.

