Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Bão Fung-wong càn quét Philippines: Một triệu người phải sơ tán, đã ghi nhận thương vong

Minh Hạnh

TPO - Bão Fung-wong đã quét qua miền bắc Philippines trong đêm, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một số thị trấn bị cô lập. Fung-wong là cơn bão thứ 21 đổ bộ Philippines trong năm nay.

Theo Reuters, hơn một triệu người đã được sơ tán trước khi bão Fung-wong đổ bộ thị trấn Dinalungan, phía đông tỉnh Aurora đêm 9/11.

Cơn bão quét qua nhiều khu vực trên đảo Luzon, hòn đảo chính của đất nước, với gió mạnh và mưa lớn suốt đêm.

46p2q2ey3rl73oct7l4r7qqjwm.jpg
zvguelz2szk2zaufsrqof6r7fe.jpg
cpbstdb4hrpi5k5nnu3lw6tpxq.jpg
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cột điện gãy đổ ở Nueva Vizcaya. (Ảnh: Reuters)

Cơn bão, được người dân địa phương gọi là "Uwan", đã gây hư hại cho hàng loạt công trình ở thành phố Santiago, phía bắc tỉnh Isabela. Cành cây và cột điện cũng bị bão quật đổ.

"Đêm qua, chúng tôi không thể ngủ được vì gió đập vào tấm kim loại và cành cây rơi xuống", Romeo Mariano, người đang trú ẩn cùng bà, cho biết.

6zjjf6btnjp2tbjfrxf2wiygce.jpg
pqoyva7iyborxfyfqzisw7vaaq.jpg
sqw57zrilrkllhowrdwgf677gi.jpg
zqj7xlhccnlwfgmyxjlr5nc5qe.jpg
Cảnh tượng tan hoang ở Isabela sau khi bão Fung-wong đổ bộ. Nhiều người dân phải sơ tán trước bão để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo ban đầu từ chính quyền địa phương, ít nhất hai người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương do bão. Phó Thống đốc tỉnh Aurora, Patrick Alexis Angara, cho biết ít nhất ba thị trấn không thể tiếp cận do lở đất và đường sá bị hư hỏng.

"Các hoạt động đánh giá và dọn dẹp đang được tiến hành", ông Angara nói với đài truyền hình DZMM.

Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, cơn bão hiện đang di chuyển qua Biển Đông và dự kiến ​​sẽ hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Fung-wong là cơn bão thứ 21 đổ bộ Philippines trong năm nay, ngay sau Kalmaegi - cơn bão đã làm thiệt mạng 224 người ở Philippines.

Minh Hạnh
#Philippines #bão Fung-wong #bão trên Biển Đông #cơn bão số 14

Xem thêm

Cùng chuyên mục