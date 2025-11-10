Bão Fung-wong càn quét Philippines: Một triệu người phải sơ tán, đã ghi nhận thương vong

TPO - Bão Fung-wong đã quét qua miền bắc Philippines trong đêm, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một số thị trấn bị cô lập. Fung-wong là cơn bão thứ 21 đổ bộ Philippines trong năm nay.

Theo Reuters, hơn một triệu người đã được sơ tán trước khi bão Fung-wong đổ bộ thị trấn Dinalungan, phía đông tỉnh Aurora đêm 9/11.

Cơn bão quét qua nhiều khu vực trên đảo Luzon, hòn đảo chính của đất nước, với gió mạnh và mưa lớn suốt đêm.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cột điện gãy đổ ở Nueva Vizcaya. (Ảnh: Reuters)

Cơn bão, được người dân địa phương gọi là "Uwan", đã gây hư hại cho hàng loạt công trình ở thành phố Santiago, phía bắc tỉnh Isabela. Cành cây và cột điện cũng bị bão quật đổ.

"Đêm qua, chúng tôi không thể ngủ được vì gió đập vào tấm kim loại và cành cây rơi xuống", Romeo Mariano, người đang trú ẩn cùng bà, cho biết.

Cảnh tượng tan hoang ở Isabela sau khi bão Fung-wong đổ bộ. Nhiều người dân phải sơ tán trước bão để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo ban đầu từ chính quyền địa phương, ít nhất hai người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương do bão. Phó Thống đốc tỉnh Aurora, Patrick Alexis Angara, cho biết ít nhất ba thị trấn không thể tiếp cận do lở đất và đường sá bị hư hỏng.

"Các hoạt động đánh giá và dọn dẹp đang được tiến hành", ông Angara nói với đài truyền hình DZMM.

Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, cơn bão hiện đang di chuyển qua Biển Đông và dự kiến ​​sẽ hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Fung-wong là cơn bão thứ 21 đổ bộ Philippines trong năm nay, ngay sau Kalmaegi - cơn bão đã làm thiệt mạng 224 người ở Philippines.