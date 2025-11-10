Tổng thống Donald Trump hứa phát 2.000 USD cho mỗi người Mỹ từ nguồn thu thuế quan

TPO - Tổng thống Donald Trump hứa rằng mỗi người Mỹ đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tiền 2.000 USD trích từ nguồn thu thuế quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên Truth Social hôm 9/11, Tổng thống Trump khẳng định chính sách thuế quan của ông đang đóng góp “hàng nghìn tỷ đô la” vào ngân sách Mỹ, và sẽ giúp giảm khoản nợ công 37 nghìn tỷ USD của nước này.

“Mỗi người sẽ được chia ít nhất 2.000 USD, không tính người có thu nhập cao”, ông nói thêm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với ABC News ngay sau bài đăng của ông Trump, rằng khoản tiền này có thể được trao tặng "dưới nhiều hình thức", bao gồm cả việc giảm thuế.

Tính hợp pháp của chính sách thuế quan của Mỹ đang bị thách thức trong một vụ kiện tại Tòa án Tối cao do một số tiểu bang và một số doanh nghiệp nhỏ đệ trình.

Theo Ủy ban Ngân sách Liên bang, Mỹ đã thu được khoảng 151 tỷ USD từ thuế nhập khẩu trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10.

Bộ trưởng Tài chính Bessent cho biết, ông ước tính Mỹ sẽ thu được 500 tỷ USD hoặc hơn từ thuế quan mỗi năm.

Để so sánh, một đề xuất chi trả 2.000 USD cho các gia đình Mỹ trong thời kỳ đại dịch COVID-19 ước tính tiêu tốn khoảng 464 tỷ USD.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở cả hai viện của Quốc hội phần lớn tỏ ra không mấy quan tâm đến việc "bật đèn xanh" cho các khoản thanh toán trực tiếp cho người Mỹ.

“Khoản chi này sẽ không bao giờ được thông qua", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bernie Moreno thẳng thắn nói với các phóng viên vào tháng 7, theo Business Insider. "Chúng ta đang nợ 37 nghìn tỷ USD”.