Nga tiến công như vũ bão, Ukraine chống trả quyết liệt trên mặt trận chính

Minh Hạnh

TPO - Một chỉ huy quân đội Nga cho biết, lực lượng nước này đã đạt được nhiều bước tiến trong trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố Kupyansk đang bị bao vây ở tỉnh Kharkov (Ukraine).

1456791.jpg
(Ảnh: Tass)

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố có khoảng 10.000 quân nhân Ukraine bị bao vây tại Kupyansk (thuộc Kharkov) và Pokrovsk (thuộc Donetsk). Quân đội Nga kêu gọi các binh sĩ Ukraine tại hai địa điểm này đầu hàng. Nhưng phía Ukraine phủ nhận việc đang bị lực lượng Nga bao vây.

Trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 8/11, chỉ huy Trung đoàn 121 thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 68 có mật danh Lavrik, cho biết đơn vị của ông “đang tiếp tục nhiệm vụ giành khu vực phía tây Kupyansk từ tay Ukraine".

Hôm 7/11, đơn vị của ông đã kiểm soát phố Lesya Ukrainka, và các hoạt động càn quét đang diễn ra trên ba con phố khác gần đó, ông cho biết.

Theo ông Lavrik, ít nhất 10 binh sĩ Ukraine đang cố thủ trong khu vực đã bị loại bỏ. Nhóm quân Ukraine ẩn nấp trong một dải rừng ở ngoại ô phía nam Kupyansk cũng đã bị tấn công.

"Chúng tôi đang tiến về phía trước. Tinh thần của chúng tôi rất cao", vị chỉ huy này nói.

Kupyansk là một trung tâm hậu cần lớn ở mặt trận đông bắc Ukraine. Các lực lượng Nga đã tuyên bố kiểm soát một phần thành phố vào tháng 9, đồng thời công bố một đoạn video ghi lại cảnh quân nhân Nga ở trung tâm gần tòa nhà hành chính, sân vận động và tháp truyền hình.

Chỉ huy Lavrik cho biết hôm 6/11, rằng ông hy vọng quân đội Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Kupyansk trong vòng một tuần tới.

Ở mặt trận phía đông, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiếp tục giành được ưu thế trong các cuộc giao tranh tại thị trấn chiến lược Pokrovsk, cũng như Myrnohrad gần đó.

Kiev thừa nhận tình hình ở Pokrovsk - nơi giao tranh đã kéo dài hơn một năm - là rất khó khăn, nhưng cho biết họ vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ.

Quân đội Nga cũng tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Vovche, ở góc đông nam của vùng Dnipropetrovsk.

DeepState, một bản đồ nguồn mở về tiền tuyến do Ukraine quản lý, cho thấy Nga đã tiến quân quanh Pokrovsk và Kupyansk, nhưng vẫn chưa cắt đứt được lực lượng Ukraine ở cả hai nơi.

Minh Hạnh
Reuters, RT
#xung đột Nga - Ukraine #Pokrovsk #Kupyansk #Ukraine #Nga #Donetsk

