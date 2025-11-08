Nga phủ nhận tin đồn rạn nứt giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov

TPO - Điện Kremlin bác bỏ suy đoán rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã làm phật lòng Tổng thống Vladimir Putin sau khi nỗ lực tổ chức hội nghị giữa lãnh đạo Nga - Mỹ bị đình trệ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Ông Lavrov - 75 tuổi, một nhà ngoại giao kỳ cựu, nổi tiếng với phong cách đàm phán mạnh mẽ - đã vắng mặt trong cuộc họp thường kỳ tại Điện Kremlin hồi đầu tuần này. Cùng lúc đó, lãnh đạo Nga đã chọn một người khác để đại diện phái đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 tại Nam Phi vào cuối tháng 11, một vai trò mà ông Lavrov đã đảm nhiệm trước đây.

Trong hai tuần liên tiếp, Bộ Ngoại giao Nga cũng không tiết lộ kế hoạch công du và các bài phát biểu của ông Lavrov trong tuần tiếp theo.

Những diễn biến này làm dấy lên suy đoán rằng ông Lavrov, người đã giữ chức vụ ngoại trưởng hơn hai thập kỷ, có thể đã mất đi sự ủng hộ của ông Putin do kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest bị đổ vỡ.

Khi được hỏi vào ngày 7/11, rằng liệu ông Lavrov có gặp rắc rối với ông Putin hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ ý kiến ​​này.

"Tôi sẽ trả lời ngắn gọn: Những thông tin này không chính xác“, ông Peskov nói với các phóng viên, đồng thời xác nhận ông Lavrov vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò hiện tại.

Ông Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 20/10 để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh tiềm năng.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông không muốn tổ chức một cuộc họp "lãng phí thời gian". Sau đó, ông nói rằng ông đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh vì "cảm thấy không ổn".

Reuters và các hãng truyền thông khác đưa tin, Washington đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh sau khi Bộ Ngoại giao Nga gửi thông điệp cho thấy Mátxcơva không sẵn sàng nhượng bộ trước những yêu cầu cứng rắn về vấn đề Ukraine.

Tờ Financial Times dẫn lời một nguồn tin cho biết, cuộc trò chuyện giữa ông Lavrov và ông Rubio đã khiến Washington e ngại.

“Ông Lavrov rõ ràng đang mệt mỏi và dường như nghĩ rằng ông ấy có những việc tốt hơn để làm thay vì phải đối đầu với Mỹ, bất kể Tổng thống Putin muốn gì", FT dẫn lời nguồn tin này tiết lộ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova hôm 7/11 cho rằng, bài báo của FT được đăng tải nhằm khơi dậy những đồn đoán không có lợi cho Mátxcơva và là một phần của cái mà bà gọi là cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga.

Ông Putin đã nói rõ, ngoài vấn đề Ukraine, ông tin rằng việc xích lại gần nhau giữa Mátxcơva và Washington là vì lợi ích quốc gia của Nga, và rất quan trọng đối với an ninh toàn cầu, bởi hai nước đều sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ.