Campuchia thu giấy phép của công ty tài chính Huione Pay

TPO - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) vừa thông báo quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Huione Pay, cho biết công ty này đã hoàn tất các thủ tục thanh lý pháp lý phù hợp với quyết định của Bộ Thương mại.

Toà nhà của Huione Pay ở Campuchia. (Ảnh: Khmer Times)

Điều này nghĩa là mọi nghĩa vụ thanh toán của Huione Pay, bao gồm nghĩa vụ với khách hàng, đã được hoàn tất đầy đủ theo quy định pháp luật của Campuchia, báo Khmer Times đưa tin ngày 4/12.

Theo bản tin, NBC trước đó phát hiện Huione Pay thực hiện các giao dịch tiền điện tử, cụ thể là mua, bán hoặc chuyển tài sản tiền điện tử không đúng quy định của Campuchia. Những hoạt động như vậy tiềm ẩn rủi ro đối với hệ thống ngân hàng Campuchia và đối với công chúng.

Hiện tại, chưa có ngân hàng hay tổ chức tài chính nào tại Campuchia được NBC cấp phép cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản tiền mã hóa.

NBC kêu gọi người dân và tất cả các tổ chức ngân hàng, tài chính thận trọng khi thực hiện giao dịch liên quan tới tiền mã hóa và tuân thủ nghiêm quy định hiện hành. Người dân được khuyến cáo phải cập nhật thông tin và thận trọng khi tham gia các hoạt động liên quan đến tiền mã hoá.

Huione Pay là một công ty con thuộc Tập đoàn Huione.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Tập đoàn Huione liên quan đến các vụ rửa hơn 4 tỷ USD lợi nhuận phi pháp, bắt đầu từ tháng 8/2021 đến nay.

Tập đoàn Huione bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào "danh sách đen" từ tháng 11 vừa qua, để cấm các tổ chức tài chính Mỹ giao dịch với bất kỳ công ty con nào của Huione.

Một cuộc điều tra của báo Mỹ New York Times công bố vào tháng 3 cho rằng Huione liên quan đến mạng lưới rửa tiền toàn cầu, trong đó những kẻ lừa đảo trực tuyến đánh cắp tiền của nạn nhân bằng hình thức đầu tư giả mạo hoặc các trò gian lận khác. Mạng lưới này chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài để né tránh lực lượng thực thi pháp luật và các bộ phận chống rửa tiền của ngân hàng.