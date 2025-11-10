Thái Lan mở chiến dịch tổng tấn công toàn quốc để dẹp nạn lừa đảo

TPO - Hôm nay (10/11), tại trụ sở của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul chủ trì cuộc họp báo về chống lừa đảo, đưa ra các biện pháp tăng cường trấn áp tội phạm mạng và các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan chủ trì cuộc họp báo về chiến dịch chống lừa đảo quy mô quốc gia. (Ảnh: The Nation)

Ông Anutin tuyên bố mục tiêu của Chính phủ Thái Lan là xóa sổ hoàn toàn các đường dây lừa đảo và gian lận trực tuyến tại Thái Lan, coi đây là chương trình hành động cấp quốc gia.

Ông nhấn mạnh rằng các hoạt động lừa đảo làm xói mòn niềm tin của công chúng, gây tổn hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến uy tín thương mại và đầu tư của Thái Lan, vì vậy kết quả của chiến dịch này sẽ là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả điều hành của chính phủ.

Ông công bố thành lập Ủy ban quốc gia về phòng ngừa và trấn áp tội phạm công nghệ do Thủ tướng đứng đầu, đồng thời chủ trì ký kết biên bản ghi nhớ giữa 15 cơ quan chủ chốt, bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức tư nhân và các tổ chức tài chính, nhằm bịt lỗ hổng pháp lý và cắt đứt các tuyến tài chính phục vụ tội phạm.

“Chúng ta không còn phòng thủ nữa, mà đang chuyển sang tấn công”, ông Anutin nói.

Thủ tướng Thái Lan cho biết cảnh sát đã thu giữ hàng chục tỷ baht tài sản, hủy visa và trục xuất nghi phạm nước ngoài, đồng thời hủy quốc tịch và đóng hàng loạt tài khoản liên quan đến lừa đảo.

Trước những lo ngại rằng có thể có quan chức hoặc chính trị gia dính líu, Thủ tướng Anutin tuyên bố sẽ xử lý không khoan nhượng: “Nếu bất kỳ ai, dù là công chức hay chính trị gia, bị phát hiện liên quan đến các đường dây lừa đảo, sẽ không có thương lượng, không có ngoại lệ. Chính phủ này sẽ không bao che cho bất kỳ ai. Pháp luật sẽ được áp dụng nghiêm minh và bình đẳng”, ông tuyên bố.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân cảnh giác và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện hành vi nghi ngờ, nhấn mạnh rằng phòng ngừa lừa đảo phụ thuộc vào nhận thức cộng đồng.

Ngày 9/11, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO) đột kích 36 địa điểm tại thủ đô Bangkok và tỉnh Trat, thu giữ tài sản trị giá hơn 90 triệu baht liên quan đến tài phiệt người Campuchia Ly Yong Phat và những người thân tín.

Trong số các địa điểm chính bị khám xét có 2 căn hộ chung cư tại khu Sukhumvit ở Bangkok. Cảnh sát cho biết không có người ở trong căn hộ, chỉ có nhân viên quản lý tòa nhà; lực lượng chức năng đã thu giữ các tài liệu liên quan đến tài sản tại đây.

Tại tỉnh Trat, cơ quan chức năng tịch thu khu đất trị giá khoảng 5 triệu baht và các tài khoản ngân hàng với số dư hơn 88,2 triệu baht.

Chiến dịch được tiến hành sau một cuộc điều tra quy mô lớn về tội phạm mạng, cho thấy mối liên hệ giữa Ly Yong Phat và những người thân tín với mạng lưới lừa đảo và rửa tiền quốc tế.

Giới chức đã ban hành lệnh bắt 5 nghi phạm trong mạng lưới này, bao gồm Ly Yong Phat (67 tuổi), Chokchai Suphapha (37 tuổi) và 3 công dân Trung Quốc, với cáo buộc rửa tiền.

Myanmar phá 101 tòa nhà

Tại nước láng giềng Myanmar, chính quyền đã phá 101 trong tổng số 148 tòa nhà ở khu công nghiệp KK Park gần Myawady, bang Kayin, và dự định sẽ phá nốt 47 tòa nhà còn lại.

Các tòa nhà trong khu KK Park bị phá nát. (Ảnh: The Nation)

Chiến dịch này nhằm vào các tòa nhà mà người nước ngoài sử dụng để thực hiện hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Những cá nhân liên quan được cho là đã vào Myanmar qua đường mòn biên giới, chủ yếu từ phía Thái Lan.

Các công trình bị phá dỡ bao gồm nhiều hạng mục: tòa nhà cao từ 1 - 9 tầng, khu nhà ở, cửa hàng, khách sạn, phòng tập gym, nhà hàng, phòng hát karaoke, spa, kho hàng cho đến cả một bệnh viện. Khu vực này còn có công viên và cơ sở thể thao.

Từ ngày 30/1 năm nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ 10.762 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Myanmar, phần lớn qua đường Thái Lan. Trong số này, 9.403 người đã được hồi hương với sự phối hợp của các nước liên quan, còn 1.359 người đang chờ làm thủ tục bàn giao.

Chính phủ Myanmar cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia láng giềng và tổ chức quốc tế nhằm triệt phá những trung tâm lừa đảo trực tuyến, bắt giữ các đối tượng cầm đầu trong và ngoài nước.

Tại Campuchia, ít nhất 658 đối tượng, chủ yếu là người nước ngoài, vừa bị bắt trong chiến dịch truy quét của lực lượng chức năng vào 2 địa điểm bị nghi ngờ thực hiện hoạt động lừa đảo ở TP. Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Báo Khmer Times dẫn lời ông Touch Sokha, phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ, cho biết chiến dịch diễn ra vào tối 7/11, nhằm vào 3 tòa nhà ở Bavet, bắt giữ hơn 600 người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.