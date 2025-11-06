Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

70 người Việt 'chạy' từ Myanmar sang Thái Lan sau chiến dịch truy quét ổ lừa đảo

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quân đội Myanmar gần đây triển khai chiến dịch trấn áp khu KK Park, nơi tập trung các cơ sở lừa đảo trực tuyến, khiến nhiều công dân nước ngoài chạy sang Thái Lan, trong đó có các công dân Việt Nam.

nfn-pham-thu-hang.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thông tin về vấn đề này.

Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar, tính đến ngày 22/10 đã có khoảng 70 công dân Việt Nam di chuyển sang Thái Lan do các cơ quan chức năng Myanmar mở chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã chủ động làm việc với 2 nước để tìm hiểu thông tin, phối hợp tiến hành sàng lọc xác minh thông tin theo quy định của sở tại và pháp luật Việt Nam. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan Việt Nam tại 2 nước lập tức phối hợp với trong nước và sở tại để triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết và hỗ trợ để đưa công dân Việt Nam về nước sớm nhất có thể.

Về câu hỏi liên quan đến phóng sự của đài SBS Hàn Quốc, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết không bình luận về những câu hỏi mang tính giả thuyết, nhưng chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam về phòng chống tội phạm mạng.

Bà nhấn mạnh trong thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý, quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm tạo công cụ hữu hiệu để ngăn chặn các vi phạm trên không gian mạng, hướng đến môi trường mạng an toàn và minh bạch vì người dân.

Bà nhấn mạnh, vừa qua Việt Nam đã đăng cai lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Việt Nam thể hiện rõ hành động chung tay cùng LHQ và các quốc gia thành viên chống lại những diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian gần đây thông thông qua lễ mở ký Công ước Hà Nội và các hội nghị cấp cao vừa qua.

Báo chí Việt Nam và quốc tế đã đưa tin về sự chủ động, tiên phong kết nối và cam kết của Việt Nam trong hoạt động này. Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân Việt Nam và đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức và tội phạm công nghệ cao ở các nước.

Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo dõi sát tình hình, chuẩn bị phương án cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để triển khai kịp thời biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Bình Giang
#Bảo hộ công dân #Lừa đảo trực tuyến #Tội phạm mạng #Thái Lan #Myanmar #Bộ Ngoại giao

