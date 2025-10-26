Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nhiều quốc gia đóng góp ý kiến về phòng chống tội phạm mạng

Bình Giang - Nhật Minh
TPO - Sáng 26/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì phiên thảo luận cấp cao.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng chào mừng hơn 1.000 đại biểu từ 110 đoàn các quốc gia và các tổ chức quốc tế, khu vực đến tham dự Lễ mở ký.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Nhật Minh

Theo Thượng tướng, sáng 25/10 đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử với 69 quốc gia đặt bút ký Công ước Hà Nội, thể hiện nguyện vọng, quyết tâm và mong muốn thúc đẩy khuôn khổ pháp lý toàn cầu để phòng chống tội phạm mạng.

Đặc biệt, phát biểu của các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam khẳng định quyết tâm trong việc sớm đưa Công ước có hiệu lực, nhằm bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

Phiên thảo luận toàn thể chiều 25/10 đã lắng nghe 19 phát biểu từ đại diện các quốc gia, đề cao vai trò của Công ước như một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm điều phối những nỗ lực chung ứng phó với tội phạm mạng.

Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của các quốc gia. Ảnh: Nhật Minh

Nhiều quốc gia sẵn sàng cam kết phòng chống tội phạm mạng, hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, bằng chứng, xây dựng tiêu chuẩn chung về quản lý không gian mạng với những đề xuất cụ thể. Các quốc gia phát triển đã có những cam kết về nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật theo đề xuất của các nước đang phát triển.

Tại buổi tọa đàm, các đại diện đến từ Philippines, Nigeria, Nam Phi, Cuba, Brunei, Mozambique, Rwanda... chia sẻ ý kiến về những nỗ lực trong phòng chống tội phạm mạng trên toàn cầu, cũng như vai trò của Công ước Hà Nội trong nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này.

Bình Giang - Nhật Minh
