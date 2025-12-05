Ukraine muốn 'hòa bình thực sự, không phải sự xoa dịu' với Nga

TPO - Ukraine muốn “hòa bình thực sự, chứ không phải sự xoa dịu” với Nga, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đang rơi vào bế tắc.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Andrii Sybiha đã phát biểu đầu tiên sau khi các đối tác châu Âu đồng ý ưu tiên lượt phát biểu cho Ukraine.

“Chúng tôi vẫn nhớ những người đã phản bội các thế hệ tương lai tại Munich. Điều này không bao giờ được phép lặp lại nữa. Các nguyên tắc phải là bất khả xâm phạm, và chúng tôi cần hòa bình thực sự, chứ không phải sự xoa dịu", Ngoại trưởng Sybiha cho biết.

Ông Sybiha dường như đang đề cập đến Hiệp ước Munnich, vốn được ký kết vào cuối tháng 9/1938 giữa Đức, Anh, Pháp và Ý nhằm giao vùng Sudetenland của Tiệp Khắc cho Đức Quốc xã, bất chấp cảnh báo sự nhượng bộ này sẽ không khiến Hitler lùi bước. Một năm sau, Hitler đưa quân vào Ba Lan và Thế chiến II bùng nổ. Kể từ đó, “Hiệp ước Munich” đã trở thành cụm từ để chỉ sự nhượng bộ ngoại giao có thể khiến bên gây hấn ngày càng lấn tới.

"Châu Âu đã có quá nhiều thỏa thuận hòa bình bất công trong quá khứ. Tất cả chúng chỉ dẫn đến những thảm họa", ông Sybiha nói, đồng thời cảm ơn Mỹ vì đã thúc đẩy các nỗ lực hòa bình, và cam kết Ukraine sẽ "tận dụng mọi cơ hội để cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này".

Ngoại trưởng Ukraine chỉ ra rằng, những tháng gần đây, Nga đã không thành công trong bốn cuộc bầu cử quan trọng tại các tổ chức quốc tế. “Cũng không có lý do gì để tin rằng Nga có thể là đối tác ở đây, trong OSCE”, ông Sybiha nói, kêu gọi OSCE tiếp tục thực hiện những cải cách mà Ukraine đã đề xuất trước đó.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã thường xuyên kêu gọi thiết lập lại OSCE và loại trừ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/12 cho biết, nhóm trợ lý của ông đang chuẩn bị cho các cuộc họp tại Mỹ và việc đối thoại với các đại diện của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục.

OSCE, một tổ chức gồm 57 quốc gia trong đó có Mỹ, Canada, Nga, phần lớn châu Âu và Trung Á, đã nổi lên như một diễn đàn cho đối thoại Đông - Tây trong Chiến tranh Lạnh.

Những năm gần đây, tổ chức này thường rơi vào bế tắc do Nga đã chặn các thỏa thuận quan trọng, cáo buộc tổ chức này đã bị phương Tây tiếp quản.