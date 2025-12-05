Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ukraine muốn 'hòa bình thực sự, không phải sự xoa dịu' với Nga

Minh Hạnh

TPO - Ukraine muốn “hòa bình thực sự, chứ không phải sự xoa dịu” với Nga, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đang rơi vào bế tắc.

giux76tknvp7vbx5lz5jas7l5q.jpg
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Andrii Sybiha đã phát biểu đầu tiên sau khi các đối tác châu Âu đồng ý ưu tiên lượt phát biểu cho Ukraine.

“Chúng tôi vẫn nhớ những người đã phản bội các thế hệ tương lai tại Munich. Điều này không bao giờ được phép lặp lại nữa. Các nguyên tắc phải là bất khả xâm phạm, và chúng tôi cần hòa bình thực sự, chứ không phải sự xoa dịu", Ngoại trưởng Sybiha cho biết.

Ông Sybiha dường như đang đề cập đến Hiệp ước Munnich, vốn được ký kết vào cuối tháng 9/1938 giữa Đức, Anh, Pháp và Ý nhằm giao vùng Sudetenland của Tiệp Khắc cho Đức Quốc xã, bất chấp cảnh báo sự nhượng bộ này sẽ không khiến Hitler lùi bước. Một năm sau, Hitler đưa quân vào Ba Lan và Thế chiến II bùng nổ. Kể từ đó, “Hiệp ước Munich” đã trở thành cụm từ để chỉ sự nhượng bộ ngoại giao có thể khiến bên gây hấn ngày càng lấn tới.

"Châu Âu đã có quá nhiều thỏa thuận hòa bình bất công trong quá khứ. Tất cả chúng chỉ dẫn đến những thảm họa", ông Sybiha nói, đồng thời cảm ơn Mỹ vì đã thúc đẩy các nỗ lực hòa bình, và cam kết Ukraine sẽ "tận dụng mọi cơ hội để cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này".

Ngoại trưởng Ukraine chỉ ra rằng, những tháng gần đây, Nga đã không thành công trong bốn cuộc bầu cử quan trọng tại các tổ chức quốc tế. “Cũng không có lý do gì để tin rằng Nga có thể là đối tác ở đây, trong OSCE”, ông Sybiha nói, kêu gọi OSCE tiếp tục thực hiện những cải cách mà Ukraine đã đề xuất trước đó.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã thường xuyên kêu gọi thiết lập lại OSCE và loại trừ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/12 cho biết, nhóm trợ lý của ông đang chuẩn bị cho các cuộc họp tại Mỹ và việc đối thoại với các đại diện của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục.

OSCE, một tổ chức gồm 57 quốc gia trong đó có Mỹ, Canada, Nga, phần lớn châu Âu và Trung Á, đã nổi lên như một diễn đàn cho đối thoại Đông - Tây trong Chiến tranh Lạnh.

Những năm gần đây, tổ chức này thường rơi vào bế tắc do Nga đã chặn các thỏa thuận quan trọng, cáo buộc tổ chức này đã bị phương Tây tiếp quản.

Minh Hạnh
Reuters
#Ukraine #Nga #Mỹ #xung đột Nga - Ukraine #trùm phát xít Hitler

Xem thêm

Cùng chuyên mục