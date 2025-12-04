Thông tin bất ngờ từ Tổng thống Venezuela về cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ

TPO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xác nhận đã có cuộc điện đàm “tôn trọng và thân mật” với Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây khoảng 10 ngày. Ông coi cuộc trò chuyện này như một bước khởi đầu tiềm năng cho hoạt động ngoại giao.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong một sự kiện được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Venezuela cho biết, ông quyết định lên tiếng về cuộc điện đàm vì “truyền thông quốc tế đã đăng tải một số thông tin nhất định”, và ông muốn tránh “ngoại giao qua loa phóng thanh”.

“Trong sáu năm làm ngoại trưởng, tôi đã học được sự thận trọng trong ngoại giao, và sau đó, trong những năm làm tổng thống, tôi đề cao sự cẩn thận”, ông Maduro nói. “Tôi không thích ngoại giao qua loa phóng thanh; khi có những vấn đề quan trọng, chúng phải được xử lý một cách lặng lẽ cho đến khi được giải quyết!”.

Tổng thống Maduro bày tỏ hy vọng, rằng cuộc gọi này sẽ là một bước tiến tới “đối thoại tôn trọng” và đất nước ông sẽ luôn hướng tới hòa bình.

“Nếu cuộc gọi cho thấy các bước đang được thực hiện hướng tới một cuộc đối thoại tôn trọng giữa hai nước, thì đối thoại được hoan nghênh, ngoại giao được hoan nghênh", ông Maduro nói.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump cho biết đã điện đàm với nhà lãnh đạo Venezuela, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Reuters dẫn nguồn tin riêng mô tả cuộc điện đàm khá căng thẳng, trái ngược với tuyên bố mới nhất của ông Maduro. Theo Reuters, ông Trump đã bác bỏ hàng loạt yêu cầu của nhà lãnh đạo Venezuela trong cuộc điện đàm này.

Cuộc điện đàm diễn ra sau nhiều tháng Mỹ gây áp lực lên Venezuela, bao gồm các cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy, đồng thời triển khai tàu sân bay lớn nhất thế giới đến vùng biển Caribe. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump coi chiến dịch quân sự là một nỗ lực chống buôn bán ma túy.