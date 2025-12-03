Tổng thống Putin chấp nhận một số đề xuất của Mỹ về xung đột Nga - Ukraine

TPO - Điện Kremlin ngày 3/12 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận một số đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng cũng bác bỏ một số đề xuất khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với phái đoàn Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov - đưa ra sau cuộc hội đàm tại Mátxcơva giữa Tổng thống Nga Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng con rể của Tổng thống Mỹ Jared Kushner. Điện Kremlin sau đó cho biết, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa hiệp.

Trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo ngày 3/12, ông Peskov bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Nga Putin không đồng ý với các đề xuất của Mỹ.

“Hôm qua, lần đầu tiên hai bên đã trao đổi quan điểm trực tiếp”, ông Peskov nói. “Một số điều đã được chấp nhận, một số điều bị đánh giá là không thể chấp nhận - đây là một quy trình làm việc bình thường để tìm kiếm sự thỏa hiệp”.

Ông Peskov cho biết, Nga rất cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những nỗ lực của ông, nhưng Điện Kremlin sẽ không đưa ra bình luận về các cuộc thảo luận với Mỹ, vì việc này không mang tính xây dựng.

"Các cuộc thảo luận hiện đang được tiến hành ở cấp độ chuyên gia," ông Peskov nói. "Chính ở cấp độ chuyên gia này, những kết quả nhất định sẽ trở thành cơ sở cho các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất”.

Một bộ 28 đề xuất hòa bình của Mỹ đã bị rò rỉ vào tháng 11, khiến các quan chức Ukraine và châu Âu lo ngại vì có nhiều điều khoản được cho là có lợi cho Nga. Châu Âu đã lập tức gửi thư phản đối.

Tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) sau đó, Mỹ và Ukraine cho biết đã xây dựng một "khuôn khổ hòa bình được cập nhật và tinh chỉnh".

Ngày 2/12, Tổng thống Nga Putin cáo buộc các cường quốc châu Âu đang cố gắng nhấn chìm các cuộc đàm phán hòa bình bằng cách đề xuất những ý tưởng hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin - ông Yuri Ushakov - cho biết sau cuộc đàm phán với ông Witkoff rằng Mátxcơva đã nhận được một bộ đề xuất gồm 27 điểm và bốn tài liệu bổ sung.

Tuần trước, Tổng thống Putin cho biết Mỹ và Ukraine đã chia các đề xuất ban đầu thành bốn phần. Nội dung chính xác vẫn chưa được tiết lộ.