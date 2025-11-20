Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sự ăn năn của Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog: Bài học đắt giá cho 'hệ sinh thái' người nổi tiếng, KOLs

TPO - Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ‘Lừa dối khách hàng’ liên quan sản phẩm kẹo Kera đã khép lại, các bị cáo phải nhận mức án tương xứng hành vi phạm tội. Tại tòa, cả 5 bị cáo trong vụ án đều bày sự tỏ ăn năn, hối hận vì hành vi phạm tội của mình, với những lời nói sau cùng đầy nước mắt.

Lời nói sau cùng của Thùy Tiên. Clip: Phú Thọ

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho bản thân Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, hay Tiktoker Hằng Du mục, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những người nổi tiếng, Kols tham gia quảng cáo, thổi phồng công dụng sản phẩm chỉ vì doanh thu và lợi nhuận.

Trong vụ án liên quan việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER), các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) – bị cáo buộc lợi dụng uy tín cá nhân để quảng cáo sai sự thật về sản phẩm kẹo rau củ Kera. Họ cùng ê kíp đã xây dựng kịch bản, tham gia livestream và video quảng bá, thổi phồng công dụng sản phẩm (như "thay thế rau củ") dù không có cơ sở khoa học, để bán hơn 130.000 hộp, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt mỗi người 2 năm tù giam, đánh dấu một "cú trượt dài" từ đỉnh cao danh vọng xuống ghế bị cáo.

Tại phiên tòa, Hoa hậu Thùy Tiên khai rằng, nếu biết sản phẩm như thế thì bị cáo không bao giờ làm vì bị cáo đã xây dựng sự nghiệp rất khó khăn. Song cô cũng ý thức được rằng, “pháp luật không có từ nếu", thừa nhận sai lầm khi tham gia quảng cáo.

"Đây là bài học rất lớn cho bị cáo và các cổ đông Chị em Rọt. Bị cáo cảm ơn cơ quan điều tra đã sớm phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng. Bị cáo xin lỗi khách hàng và những người đã luôn yêu thương, tin tưởng bị cáo..." - Hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ sự ăn năn khi nói lời sau cùng.

Lời nói sau cùng của Quang Linh Vlog. Clip: Phú Thọ

Cũng như Thùy Tiên, Quang Linh Vlog từng là Youtuber nổi tiếng với hành trình "làm từ thiện ở châu Phi", đã thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. "Bản thân bị cáo là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhưng những lời nói của bị cáo không được kiểm chứng, phát ngôn sai sự thật, làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng và người tin tưởng mình, mua sản phẩm vì mình. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi những người đã luôn tin tưởng, yêu thương bị cáo. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm mức án cho bị cáo để bị cáo sớm được trở về với bố mẹ và làm người có ích cho xã hội" - bị cáo Quang Linh bày tỏ sự hối hận của bản thân.

Lời nói sau cùng của Hằng Du mục. Clip: Phú Thọ

Đáng chú ý, Hằng Du mục đã nức nở, nghẹn ngào suốt phần trình bày lời nói sau cùng của mình: " Bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm của bị cáo. Bị cáo ý thức được việc làm của mình là sai, vi phạm pháp luật. Bị cáo xin lỗi khách hàng và những fan hâm mộ đã tin tưởng bị cáo vì đã phụ lòng tin của mọi người. Thông qua phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo cũng mong rằng các bạn Kols khác với vai trò là người có sức ảnh hưởng, khi nhận thông tin từ nhãn hàng, đơn vị quảng cáo sản phẩm hãy kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ đến khách hàng, để không lâm vào tỉnh cảnh giống như bị cáo...".

Qua vụ án cho thấy rằng, người nổi tiếng có trách nhiệm đặc biệt trong việc tìm hiểu sản phẩm mình quảng cáo. Không thể viện cớ ‘bị lừa’ khi họ được hưởng lợi từ quảng cáo hàng giả, nhất là khi quảng cáo đó tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Vụ án này không chỉ là bản án cho ba cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ sinh thái người nổi tiếng và KOLs tại Việt Nam. Thứ nhất, trách nhiệm pháp lý không khoan nhượng với "ngôi sao" và pháp luật không có từ nếu; Thứ hai, bài học về đạo đức nghề nghiệp trong kỷ nguyên số đối với những người nổi tiếng, bởi họ không còn là "người ảnh hưởng" vô hại trên mạng xã hội mà có trách nhiệm với những đã tin tưởng và theo dõi họ; Và cuối cùng là bài học đắt giá nhất đó là uy tín xây dựng qua năm tháng sụp đổ sau những phiên livestream.

Trao đổi với PV Tiền Phong trước đó, TS. Luật sư Ngô Ngọc Diễm nhấn mạnh, vai trò ảnh hưởng của người nổi tiếng chính là nguyên nhân trực tiếp khiến sản phẩm giả dễ dàng chiếm lĩnh thị trường và gây thiệt hại trên diện rộng. Do đó, việc xử lý nghiêm minh là cần thiết để răn đe và tạo tiền lệ pháp lý.

17h ngày 19/11, sau một ngày xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng".

Cùng tội danh, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) phải nhận mức án 2 năm tù; Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) 3 năm tù và phạt bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog) 2 năm tù.

Về dân sự, HĐXX tuyên thu 12,4 tỷ đồng mà các bị cáo thu lợi bất chính sung công quỹ Nhà nước; Buộc Công ty Chị Em Rọt bồi thường cho các khách hàng có đơn yêu cầu bồi thường.

HĐXX kiến nghị các cơ quan thẩm quyền rà soát toàn diện hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm và hoạt động quảng cáo/bán hàng trên không gian mạng; khắc phục các kẽ hở mà tội phạm có thể lợi dụng.

Tòa nhấn mạnh cần có quy định quản lý phù hợp hơn đối với những người có uy tín, người nổi tiếng và các KOL, bởi sự ảnh hưởng của họ có tác động lớn đến hành vi tiêu dùng của cộng đồng.

Ngân Anh
