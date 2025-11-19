Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Viện Kiểm sát nêu loạt tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Hoa hậu Thùy Tiên

Tân Châu - Duy Anh - Phạm Thọ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khẳng định Hoa hậu Thùy Tiên đã phạm tội với khung phạt lên đến 5 năm tù song đại diện Viện Kiểm sát cũng nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Đến gần 10h sáng nay (19/11), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử Hoa hậu Thùy Tiên và 4 đồng phạm cùng về tội “Lừa dối khách hàng”, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố xong cáo trạng của vụ án. HĐXX tiếp tục chuyển sang phần xét hỏi các bị cáo.

z7239242536637-b19bd62489ccc6bf041e2c118f7994f5.jpg
Thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh (Chủ tọa phiên tòa) đang công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ảnh: Duy Anh.

Trước đó, HĐXX đã tiến hành thẩm tra tư pháp các bị cáo và những người tham gia phiên tòa. Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai rõ lý lịch tư pháp như cáo trạng đã nêu. Thùy Tiên xác nhận với HĐXX là bị cáo có trình độ đại học, nghề nghiệp là người mẫu.

HĐXX hỏi Thùy Tiên trước khi ra tòa có nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử chưa thì bị cáo này trả lời đã nhận hơn 2 tuần trước.

“Bị cáo có nhờ luật sư bào chữa và có nhớ tên luật sư không?” – Chủ tọa hỏi. Trả lời HĐXX, Thùy Tiên nêu đúng tên 2 luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa.

z7239242305322-86173ea38d0d76a3a66e2bb0ea84209c.jpg
Thùy Tiên tại phòng xử án. Ảnh: Duy Anh.

Trả lời HĐXX, 4 bị cáo còn lại cũng xác nhận đã nhận được cáo trạng, quyết định đưa vụ án ra xét xử, lý lịch tư pháp đúng như hồ sơ có trong vụ án.

Cũng tại phần thủ tục phiên tòa, chủ tọa hỏi đại diện Viện Kiểm sát, các luật sư và các bị cáo có ý kiến gì về việc thiếu vắng một số người vắng mặt tại phiên tòa hay không. Tất cả cùng trả lời không có ý kiến gì nên HĐXX tuyên bố kết kết thúc phần thẩm tra tư pháp.

Đến gần 9h, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng vụ án. Theo đó, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”.

z7239242350883-3eb06483270d56874dddd73474d56444.jpg
Một góc phòng xử án. Ảnh: Duy Anh.

Về bị cáo Thùy Tiên, cáo trạng xác định đã phạm vào điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên) khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự về tội “Lừa khách hàng”, có khung hình phạt: Phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nêu loạt tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thùy Tiên, gồm: Được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự do quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện và đã tác động để gia đình nộp khắc phục số tiền 3,2 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát cũng áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;” quy định tại điểm v Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì bị cáo này được tặng bằng khen...

Tân Châu - Duy Anh - Phạm Thọ
#Hoa hậu Thùy Tiên #Xét xử #Lừa dối khách hàng #Cáo trạng #Viện Kiểm sát

