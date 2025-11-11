Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog và Hằng Du mục chuẩn bị hầu tòa

TPO - Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 19/11, Hoa hậu Thùy Tiên cùng 4 bị cáo thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bị xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo dự kiến, ngày 19/11 tới đây, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo Lê Tuấn Linh (SN 1989, nơi ở phường Hiệp Bình, TPHCM), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục; SN 1995, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ; nơi ở: phường Thông Tây Hội, TPHCM); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog; SN 1998, trú tại tỉnh Nghệ An, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); Lê Thành Công (SN 1989, trú tại tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (giữa) bị khởi tố, điều tra về tội "Lừa dối khách hàng" liên quan đến sản phẩm kẹo Kera. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, sau khi quen biết và kết nối qua mạng xã hội, các bị can Lê Tuấn Linh, Hằng du mục, Phạm Quang Linh cùng với Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) bàn bạc, thống nhất thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trên các nền tảng trực tuyến.

Ý tưởng này nhằm tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL (người nổi tiếng, có uy tín trên mạng xã hội) để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Nhóm bị can đã kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên ban đầu được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó các cổ đông thống nhất tăng lên 30% cổ phần, với vai trò không chỉ góp vốn mà còn đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Nhóm này đã phân chia nhiệm vụ cho Lê Tuấn Linh giữ vai trò Giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách các thủ tục pháp lý và kịch bản quảng bá sản phẩm. Lê Thành Công phụ trách liên hệ với nhà sản xuất còn Thùy Tiên, Hằng du mục và Quang Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá, livestream bán hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên tham gia sâu vào hoạt động quảng bá, xuất hiện tại các sự kiện, thậm chí làm hình ảnh đại diện của nhãn hàng

Sau khi bàn bạc, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt quyết định chọn ý tưởng sản xuất “kẹo rau củ” nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Công ty Chị Em Rọt đã hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (tại Đắc Lắk), do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT để sản xuất sản phẩm, lấy tên là “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng với Công ty Asia Life về việc gia công và đóng gói sản phẩm. Tiếp đó, nhóm bị can tiến hành các thủ tục công bố sản phẩm, lập hồ sơ với thành phần ghi rõ kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ, quả chiếm tới 28,13%. Trên nhãn, sản phẩm được quảng bá bằng khẩu hiệu bắt mắt: “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Các bị cáo biết rõ Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt cũng nắm được kết quả thử nghiệm, cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Nhóm Công ty Chị Em Rọt đã thống nhất dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Nhóm này tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tươi sạch như cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh.

Từ ngày 12/12/2024 - 16/1/2025, các bị cáo đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Nhiều người tiêu dùng tin tưởng, đặt mua sản phẩm với số lượng lớn. Tính đến khi vụ việc bị phát giác, đã có hơn 56.000 khách hàng mua trên 129.000 hộp kẹo Kera.

Nghi ngờ chất lượng sản phẩm này, một số người tiêu dùng sau khi sử dụng kẹo Kera đã đem sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, chất xơ trong kẹo Kera hoàn toàn không đúng như như nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã quảng cáo. Kết luận giám định của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế xác định trong 100g kẹo chỉ có 1,01g chất xơ.

Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì mẫu “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera) gửi giám định là hàng giả.

Cáo trạng cũng xác định Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm Hoa hậu Thùy Tiên cùng các bị can bán ra thị trường hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.