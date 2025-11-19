Trên bục khai báo, hoa hậu Thùy Tiên ngấn lệ thừa nhận hành vi phạm tội

TPO - Về tội danh Viện Kiểm sát truy tố “Lừa dối khách hàng” đối với bị cáo là không oan sai – Hoa hậu Thùy Tiên thừa nhận tại phiên tòa.

Trưa nay (19/11), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ Hoa hậu Thùy Tiên và 4 bị cáo chung vụ án “Lừa dối khách hàng”, đã lần lượt trả lời câu hỏi của HĐXX, cả 5 bị cáo cùng nhận tội.

Trong đó, ngoài việc thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, Thùy Tiên khai tham gia cổ đông tại Công ty Chị Em Rọt, cùng bàn bạc các ý tưởng kinh doanh mới. Việc bị cáo Tiên được hưởng 25% hoa hồng là tương đương với phần vốn góp.

Trả lời HĐXX, Thùy Linh thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Duy Anh.

Bị cáo Thùy Tiên khai thêm, thời điểm bị cáo tham gia cổ phần tại Công ty Chị Em Rọt thì đơn vị quản lý là Công ty Sen Vàng. Bị cáo cũng thông báo cho công ty trước khi bị cáo tham gia Công ty Chị Em Rọt.

"Nếu biết sản phẩm như thế thì bị cáo không bao giờ làm vì bị cáo đã xây dựng sự nghiệp rất khó khăn. Bị cáo rất bất ngờ khi nhận được kết quả sản phẩm đó. Đây là bài học rất lớn của bị cáo" - Thùy Tiên trình bày trước HĐXX.

Trả lời HĐXX về hành vi, cũng như tội danh mà Viện Kiểm sát truy tố là “Lừa dối khách hàng” là đúng hay sai, oan hay không"? - Thùy Tiên, hai mắt ngấn lệ, sau chút ngập ngừng, rồi nói: “Bị cáo thừa nhận là không oan sai”.

Đồng loạt thừa nhận hành vi phạm tội

Được gọi lên bục xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong việc xác thực thông tin từ Công ty Asia Life cung cấp dẫn tới đưa thông tin không đúng. Bị cáo thừa nhận sử dụng kênh TikTok cá nhân để bán hàng theo hình thức tiếp thị liên kết và được hưởng hoa hồng quảng cáo 178 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh.

Bị cáo Hằng cho biết, bị cáo rất hối hận về hành vi của bản thân. Vướng vào vụ án này, bị cáo Hằng xem là bài học rất sâu sắc cho bị cáo.

Tương tự, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) cũng thừa nhận hành vi như cáo buộc của cáo trạng. Bị cáo Linh khai trong những lần lên ý tưởng, gia công bán kẹo Kera thì công ty có đào tạo hướng dẫn các bạn thuộc công ty sáng tạo nội dung để sản xuất video...

Công ty Chị Em Rọt có 6 cổ đông trao đổi thông tin với nhau nhóm Zalo. Ban đầu thống nhất chia tỷ lệ phần trăm cho Thùy Tiên là 25%. Sau phiên livestream đầu tiên vào ngày 12/12/2024, lượng khách hàng chốt đơn nhiều, nên các cổ đông thống nhất tăng tỷ lệ của Thùy Tiên lên 30%. Bị cáo Lê Tuấn Linh cũng khai doanh thu bán kẹo của Công ty Chị Em Rọt hơn 17 tỷ đồng như cáo trạng đã nêu.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) thừa nhận bị cáo chính là người lên ý tưởng sản xuất kẹo Kera. Bị cáo Công đã liên hệ ông Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life, để ông Phong nghiên cứu, sản xuất sản phẩm kẹo rau xanh.

Bị cáo Công cũng khai rằng, việc đăng ký sản phẩm do phía ông Phong tự đi đăng ký vì bị cáo không nắm rõ quy trình. Bị cáo Lê Thành Công cũng khai thêm với HĐXX là số tiền thu lợi được từ việc bán kẹo Kera, các bị cáo chưa chia nhau vì công ty mới hoạt động, còn nhiều kế hoạch nên để tiền phục vụ các mục tiêu khác.

Bị cáo Phạm Quang Linh tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh.

Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Quang Linh (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) nói đã cho Trần Chí Tâm (trợ lý) tham dự các cuộc họp với cổ đông để nắm bắt rồi báo lại. Ngoài ra, bị cáo cho bà Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái) tham gia livestream bán hàng cho công ty.

Theo lời khai của bị cáo Phạm Quang Linh, về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera thì bị cáo không biết, chỉ khi có kết quả giám định, bị cáo mới biết.