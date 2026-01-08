Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 3 kg ma túy từ Campuchia về TPHCM

TPO - Nhận vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về TPHCM với tiền công 5 triệu đồng, đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp bắt quả tang cùng tang vật hơn 2,8 kg ma túy các loại đang trên đường đưa vào nội địa.

Chiều 7/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ khu vực biên giới Campuchia về Việt Nam.

Trước đó vào khoảng 16 giờ 40 ngày 2/1, lực lượng BĐBP Tây Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Trương Trọng Hiếu (26 tuổi, ngụ phường Tân Định, TPHCM) đang vận chuyển trái phép hơn 2,8 kg ma túy các loại.

Trương Trọng Hiếu cùng tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Qua đấu tranh khai thác, Hiếu khai nhận được một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực Bavet (Campuchia) về TPHCM với tiền công 5 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy, tang vật thu giữ gồm các loại ma túy Ketamine và Methamphetamine, có tổng trọng lượng hơn 2,8 kg.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.