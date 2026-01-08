Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 3 kg ma túy từ Campuchia về TPHCM

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về TPHCM với tiền công 5 triệu đồng, đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp bắt quả tang cùng tang vật hơn 2,8 kg ma túy các loại đang trên đường đưa vào nội địa.

Chiều 7/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ khu vực biên giới Campuchia về Việt Nam.

Trước đó vào khoảng 16 giờ 40 ngày 2/1, lực lượng BĐBP Tây Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Trương Trọng Hiếu (26 tuổi, ngụ phường Tân Định, TPHCM) đang vận chuyển trái phép hơn 2,8 kg ma túy các loại.

1.jpg
Trương Trọng Hiếu cùng tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Qua đấu tranh khai thác, Hiếu khai nhận được một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực Bavet (Campuchia) về TPHCM với tiền công 5 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy, tang vật thu giữ gồm các loại ma túy Ketamine và Methamphetamine, có tổng trọng lượng hơn 2,8 kg.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hữu Huy
#ma túy #Tây Ninh #bắt giữ #ma túy vận chuyển #Campuchia #đối tượng #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục