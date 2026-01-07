Admin trang mạng 'Phó thường dân' bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Minh Công (Công "hàu") là quản trị trang "Phó Thường Dân" và đối tượng liên quan để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Công (bên phải).

Theo điều tra, Nguyễn Minh Công (SN 1991, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội) là quản trị viên của trang mạng xã hội “Phó Thường Dân” trên Facebook, TikTok với gần 50.000 tài khoản theo dõi.

Trên nhóm này thường xuyên đăng tải các video clip, hình ảnh, bài viết liên quan đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an phường, xã… trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận, với nội dung mang tính chất xuyên tạc, phiến diện, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Cụ thể, Công cùng Vương Duy Hiển (SN 1993, trú tại xã Hưng Đạo, TP Hà Nội) và một số thành viên trong nhóm đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, trực tiếp xuất hiện tại các điểm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thậm chí vào trong trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước để công khai hoặc bí mật quay phim, chụp ảnh.

Các đối tượng cố tình thu thập thông tin không đầy đủ, cắt ghép, làm sai lệch bản chất sự việc trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức. Đặc biệt tập trung khai thác các sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người theo dõi, tạo dư luận tiêu cực.

Qua đó, tạo sức ép, xây dựng các mối quan hệ với một số cán bộ nhằm cho phép buôn bán hàng quán trái phép trên vỉa hè, hướng dẫn cách thức đối phó, né tránh việc xử lý vi phạm, hoặc can thiệp, xin xỏ khi người khác bị lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự phát hiện, xử lý.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng những hình ảnh, video đã "cắt ghép", đăng tải rồi "rung dọa" sẽ viết đơn tố cáo, gây sức ép để các cán bộ liên quan phải bỏ qua vi phạm hoặc thực hiện theo yêu cầu, ý đồ của các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an thông báo, đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại trong các vụ việc liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển khẩn trương gửi đơn tố giác tội phạm, hoặc trực tiếp đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.