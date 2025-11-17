Bắt đối tượng giả danh 'Phó Giám đốc Trung tâm VOV' để cưỡng đoạt tài sản

TPO - Người đàn ông 33 tuổi, trú tại Hà Nội, giả danh "Phó Giám đốc Trung tâm VOV" đe dọa, yêu cầu chủ gara ô tô ở Hà Nội chuyển 200 triệu đồng nếu không sẽ đăng tải các thông tin bất lợi về nạn nhân.

Đối tượng T.

Ngày 16/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, bắt giữ đối tượng giả danh lãnh đạo đài VOV nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Theo đó, khoảng 21h15 ngày 14/11, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ cưỡng đoạt tài sản tại Khu đô thị Nam An Khánh.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh ngay lập tức đến hiện trường kiểm tra, xác minh sự việc.

Bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Sỹ T. (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) có hành vi giả mạo “Phó Giám đốc Trung tâm VOV” để đe dọa, yêu cầu ông Đ (chủ gara ô tô) chuyển 200 triệu đồng nếu không sẽ đăng tải thông tin bất lợi liên quan đến gara ô tô của nạn nhân.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã bắt giữ đối tượng cùng tang vật và đưa về trụ sở Công an xã An Khánh. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.