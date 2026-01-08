Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ với địa phương

TPO - Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nhiệm vụ nhiều, yêu cầu ngày càng cao

Tham dự Hội nghị tại trụ sở Chính phủ có: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Ở trong nước, tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài, trong khi nước ta là nước đang phát triển, xuất phát điểm thấp, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. Nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao.

Những hạn chế, bất cập nội tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ cần tập trung giải quyết. Phải dành nhiều công sức, thời gian sắp xếp lại "giang sơn" ở cả Trung ương và địa phương. Thảm họa thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt những thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,02% (thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới), đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách, nợ công thấp hơn giới hạn quy định; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng cũng nêu một số hạn chế, bất cập, khó khăn cần có giải pháp khắc phục; trong đó chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần phải nỗ lực hơn nữa; áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, tỉ giá, lãi suất còn lớn trước sức ép từ bên ngoài…

Thủ tướng nêu một số vấn đề trọng tâm, mang tính gợi mở để Hội nghị tập trung thảo luận, cho thêm ý kiến. Về kết quả năm 2025 và nhìn lại giai đoạn 2021-2025, đâu là điểm nổi bật? Đâu là số liệu chứng minh tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô? Kết cấu hạ tầng chiến lược có điểm gì nổi bật, đột phá? Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân có gì tiến bộ?...

Về hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng đề nghị xác định rõ đâu là những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực? Nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì? Tại sao có nơi làm tốt, trong khi có nơi làm chưa tốt?

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị phân tích rõ bối cảnh tình hình có gì mới cần có giải pháp đột phá? Trọng tâm chỉ đạo điều hành là gì? Cần phải quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và 10 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị thế nào? Đâu là giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô?...

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và góp ý trực tiếp vào các dự thảo Nghị quyết 01 và 02 năm 2026 của Chính phủ.