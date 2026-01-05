Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cơ cấu tổ chức mới của Văn phòng Chính phủ

Luân Dũng
TPO - So với quy định cũ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ không còn Vụ Đổi mới doanh nghiệp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời bổ sung thêm Cục Chuyển đổi số.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 369/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Nghị định mới ban hành bỏ cụm từ "kiểm soát thủ tục hành chính" tại Nghị định số 36. Như vậy, Văn phòng Chính phủ không còn chức năng về kiểm soát thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Nghị định mới cũng sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ giảm từ 18 đơn vị xuống còn 17 đơn vị.

51vpcp.jpg
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ giảm từ 18 xuống còn 17 đơn vị.

Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, so với quy định cũ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ không còn Vụ Đổi mới doanh nghiệp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời bổ sung thêm Cục Chuyển đổi số.

Nghị định số 369 nêu rõ, Vụ Đổi mới doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kinh tế tổng hợp.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Chính phủ và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.

Nghị định số 369/2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

17 đơn vị của Văn phòng Chính phủ, gồm:

Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp luật, Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Công nghiệp, Vụ Nông nghiệp, Vụ Khoa giáo - Văn xã, Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Nội chính, Vụ Tổ chức công vụ, Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I), Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Vụ Thư ký - Biên tập, Vụ Hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Chuyển đổi số, Cục Quản trị - Tài vụ, và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Luân Dũng
