Phá vụ án lừa đảo tài chính, phát lộ đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia

TPO - Từ vụ án lừa đảo người dân hơn 7,4 tỷ đồng qua đầu tư tiền điện tử, Công an TPHCM vào cuộc điều tra và phát hiện đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia có tổ chức, quy mô lớn khiến nhiều gia đình lao đao.

Ngày 6/1, Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo, đồng thời làm rõ đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia để phục vụ hoạt động phạm tội.

Mắc bẫy từ mối quan hệ trên mạng

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM), vụ việc được phát hiện ngày 12/10/2025 tại phường An Nhơn. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, tạo quan hệ tình cảm qua mạng xã hội rồi dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào sàn giao dịch “ảo”.

Nạn nhân là chị L.T.T.D (SN 1978, trú phường An Nhơn). Tháng 8/2025, sau khi đăng thông tin cho thuê nhà trên một trang web, chị D. được một người đàn ông liên hệ hỏi thuê. Từ trao đổi ban đầu, đối tượng dần chuyển sang liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin, thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin công việc và đời sống nhằm tạo sự tin tưởng, thân thiết.

Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai) là một trong những đối tượng trực tiếp tham gia hoạt động chuyển – nhận tiền phục vụ đường dây lừa đảo.

Đầu tháng 9/2025, đối tượng hướng dẫn chị D. truy cập website starslatme.com, giới thiệu đây là sàn giao dịch vàng và tiền điện tử đa quốc gia. Ban đầu, đối tượng cung cấp tài khoản của mình để chị D. trực tiếp thao tác mua – bán, chứng minh việc đầu tư có lợi nhuận cao.

Khi thấy tài khoản phát sinh lãi, chị D. được đề nghị mở tài khoản riêng để đầu tư, với cam kết hỗ trợ kỹ thuật và “bảo đảm sinh lời”.

Trong vòng khoảng một tháng, theo hướng dẫn của các đối tượng và bộ phận “chăm sóc khách hàng” trên website, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp. Các tài khoản này đứng tên nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác nhau, không liên quan đến nạn nhân.

Tổng số tiền chị D. đã chuyển lên tới hơn 7,4 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, các đối tượng từng hoàn trả cho chị một khoản tiền nhỏ, khiến nạn nhân tiếp tục đầu tư với số tiền ngày càng lớn.

Khi tài khoản trên website hiển thị số dư hơn 1,3 triệu USD, chị D. thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng” do lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp thêm phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận. Nghi ngờ bị lừa, chị D. không chuyển thêm tiền và đến Công an trình báo.

Lộ đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Quá trình điều tra, Công an xác định Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai, không nơi cư trú ổn định) là một trong những đối tượng trực tiếp tham gia hoạt động chuyển – nhận tiền phục vụ đường dây lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Vấn khai nhận được Cao Bá Huy (SN 1973, trú phường Bình Hưng Hòa) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các đối tượng nước ngoài tại khu vực Bavet. Vấn và Huy chính là những người tham gia dựng kịch bản lừa đảo chị D.

Tại Campuchia, Vấn sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo. Dù nhận thức rõ đây là tiền lừa đảo, Vấn vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công. Thậm chí, Vấn và Huy còn bàn bạc “khóa” một số tài khoản nhằm chiếm đoạt tiền trước khi bị các đối tượng cầm đầu phát hiện.

Cán bộ Phòng PC02 - Công an TPHCM tập huấn các phương thức thủ đoạn lừa đảo cho nhân viên một ngân hàng ở TPHCM.

Mở rộng điều tra, Công an xác định Cao Bá Huy giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm, hưởng tiền hoa hồng theo tháng. Đối tượng này đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn về cùng tội danh.

Cảnh báo "nóng" của Công an TP.HCM

Liên quan đến vụ việc, Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền chiếm đoạt và vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài chính, tiền điện tử trên các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người quen biết qua mạng xã hội.

Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu những cá nhân đang hoặc đã tiếp tay cho các đường dây tội phạm tại nước ngoài sớm chấm dứt hành vi vi phạm, chủ động trình báo để được xem xét chính sách khoan hồng; cảnh báo người dân không tin vào các lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, “xuất ngoại thu nhập lớn” nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo xuyên biên giới.