Bắt cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

TPO - Lợi dụng vỏ bọc nhân viên ngân hàng, Lê Trần Thảo Vy (32 tuổi, ở Cà Mau) dựng "kịch bản" đáo hạn để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng rồi rời khỏi địa phương.

Viện KSND tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Trần Thảo Vy (32 tuổi, trú phường Tân Thành, Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Trần Thảo Vy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2002, khi còn là nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Vy lợi dụng vị trí công việc để đưa ra thông tin gian dối về việc có người cần tiền đáo hạn ngân hàng.

Từ đó, Vy huy động tiền của người khác rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi chiếm đoạt tiền, Vy nghỉ việc, rời khỏi địa phương lên TPHCM sinh sống. Đến năm 2025, cơ quan chức năng mới tiếp nhận đơn tố giác liên quan vụ việc.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chứng minh số tiền Vy chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.