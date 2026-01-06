Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng vỏ bọc nhân viên ngân hàng, Lê Trần Thảo Vy (32 tuổi, ở Cà Mau) dựng "kịch bản" đáo hạn để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng rồi rời khỏi địa phương.

Viện KSND tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Trần Thảo Vy (32 tuổi, trú phường Tân Thành, Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

609280719-867952285944455-4945669655150233258-n.jpg
Lê Trần Thảo Vy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2002, khi còn là nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Vy lợi dụng vị trí công việc để đưa ra thông tin gian dối về việc có người cần tiền đáo hạn ngân hàng.

Từ đó, Vy huy động tiền của người khác rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi chiếm đoạt tiền, Vy nghỉ việc, rời khỏi địa phương lên TPHCM sinh sống. Đến năm 2025, cơ quan chức năng mới tiếp nhận đơn tố giác liên quan vụ việc.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chứng minh số tiền Vy chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Tân Lộc
#lừa đảo #ngân hàng #đáo hạn #tài chính #Cà Mau #Thảo Vy #bị bắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục