Vay tiền tư nhân để đáo hạn ngân hàng, nguy cơ mất nhà

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, trú tại 40/26 đường 147, khu phố 3, (phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) kêu cứu sự việc: Trước đây, bà Tiên đã thế chấp căn nhà đang ở nói trên của gia đình để vay tiền ngân hàng. Đến ngày đáo hạn, do chưa có tiền nên bà Tiên đã vay 13,5 tỷ đồng của một người trú tại thành phố thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) để trả nợ ngân hàng và lấy lại giấy tờ ngôi nhà đã thế chấp. Tuy nhiên, để được vay số tiền trên, người cho vay yêu cầu bà Tiên phải viết giấy nợ 14 tỷ đồng và làm hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho người này. Nhưng một thời gian sau, người cho vay đã yêu cầu bà Tiên phải trả cả gốc và lãi 21 tỷ đồng. Sau đó, người này cùng một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) ép bà Tiên lên ô tô, lấy của bà hai chiếc điện thoại mà trong đó có bằng chứng bà Tiên chỉ vay tiền chứ không thật sự bán nhà. Sau khi lấy được điện thoại, người cho vay tiền đã cho người đến để đe dọa bà Tiên phải giao nhà.

Ngày 24/12/2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM có văn bản (số 0169) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi xem xét nội dung đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Thành phố chuyển đơn của bà Tiên đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Đức để được xem xét, giải quyết theo quy định và thông báo kết quả đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

2. Đơn của các ông Lâm Văn Chúc và Nguyễn Thanh Bình, địa chỉ liên lạc tại 14/38A Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) khiếu nại sự việc: Ngày 16/5/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM có văn bản (số 14825) thông báo kết quả giải quyết nguồn tin của ông Chúc và ông Bình tố giác hai người (trú tại quận 2 và quận Tân Bình, TP.HCM) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng một khu đất tại TP.HCM. Theo Thông báo số 14825, do thời hạn xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nói trên theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 148 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Khi lý do tạm đình chỉ không còn, Cơ quan CSĐT sẽ phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các ông Chúc và Bình cho rằng Thông báo 14825 không thoả đáng nên khiếu nại việc này.

Ngày 25/12/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có văn bản (số 0199) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Qua nghiên cứu nội dung đơn, thấy trước đây (ngày 13/9/2024) Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn (số phiếu 6937) của các ông Chúc, Bình đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết. Nay Văn phòng Cơ quan CSĐT Thành phố tiếp tục chuyển đơn của ông Chúc, ông Bình đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

3. Đơn của ông Trịnh Văn Tùng, trú tại xóm Thái Lão (xã Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) đề nghị xử lý một số sai phạm của lãnh đạo xã Yên Hợp về quản lý đất đai, về việc gợi ý cho một số quân nhân phục viên làm hồ sơ thương binh giả. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND huyện Quỳ Hợp có văn bản trả lời, cho biết: Trước sự việc trên, UBND huyện đã làm việc với ông Tùng để hướng dẫn ông làm rõ hơn nội dung đơn theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Sau buổi làm việc, ông Tùng rút đơn đã gửi, sau đó gửi lại đơn đề ngày 8/11/2024. Hiện UBND huyện Quỳ Hợp đang chỉ đạo xác minh đơn để trả lời công dân và báo Tiền Phong theo đúng quy định của pháp luật.