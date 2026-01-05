Sát hại người yêu vì bị chia tay

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hồ Nam
TPO - Bị bạn gái đòi chia tay với lý do "không lo được cuộc sống" một đối tượng ở Đắk Lắk đã nhẫn tâm dùng dao đâm chết nạn nhân rồi ra đầu thú.

Ngày 5/1, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hùng Huynh (SN 2001, trú tại xã Ea M’Droh, Đắk Lắk) về tội giết người, và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Theo cáo trạng, Huynh và chị Đ.T.Y.N (SN 2006, ngụ cùng xã) có quan hệ tình cảm từ năm 2022. Đầu năm 2025, mâu thuẫn nảy sinh khi chị N. chê Huynh nghèo, không đủ khả năng lo cho tương lai.

img-0704.jpg
Bị cáo Huynh bị toà tuyên án tù chung thân.

Sáng 6/3/2025, sau lời qua tiếng lại và bị chị N. thách thức, Huynh uất ức về nhà lấy 2 con dao giấu trong áo khoác, quay lại đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Huynh tự sát bất thành rồi đến cơ quan Công an tự thú.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Huynh chung thân về tội giết người, và thêm 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung cho hai tội là tù chung thân.

Hồ Nam
#giết người #đắk lắk #tòa án #tình cảm #tội phạm #nguyễn hùng huynh #bản án

