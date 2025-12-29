TPHCM: Người đàn ông bị nhóm cầm hung khí đánh, dọa giết

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hương Chi
TPO - Người đàn ông bị nhóm rượt đuổi đến bãi đất trống bên đường, dùng hung khí đánh đập dã man. Sau khi nghe tiếng “có công an đến”, nhóm đối tượng mới chịu rời đi.

Clip: Diễn biến vụ việc

Tối 28/12, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nhóm người dùng hung khí đánh liên tiếp một người nằm dưới đất. Bị nhóm vây đánh, nạn nhân nằm co người chịu trận.

Hình ảnh cho thấy, tại hiện trường có nhiều người đứng quan sát, nhưng không ai dám can thiệp. Nhóm đối tượng vừa đánh, vừa lớn tiếng dọa giết nạn nhân và chỉ rời đi khi nghe thấy tiếng ai đó nói “có công an đến”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra khoảng 19h30 cùng ngày, trên đường D2, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TPHCM. Người đàn ông bị nhóm đánh chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng.

bd.jpg
Hiện trường vụ việc Ảnh: cắt từ clip

Tối cùng ngày, Công an phường Thuận Giao đã đến hiện trường, đưa 2 người liên quan về trụ sở lấy lời khai, xác minh vụ việc.

Theo lời kể của các nhân chứng, trước đó hai nhóm người có xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu, sau đó tìm nhau để giải quyết và xảy ra vụ việc trên.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang lấy lời khai những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Hương Chi
#bạo lực #TPHCM #hung khí #xung đột #công an #bạo hành

