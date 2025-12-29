Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Một thanh niên bị nhóm người dùng dao tấn công ở hàng ăn uống trong bến xe Giáp Bát

Thanh Hà
TPO - Đêm muộn ngày 27/12, sau khi xảy ra mâu thuẫn, một nam thanh niên bị nhóm người dùng dao tấn công tại khu vực hàng quán ăn uống bên trong bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Đáng chú ý, nhiều người có mặt ở trong quán không dám vào can ngăn bởi sự manh động của đối tượng cầm dao.

hien-truong1.jpg
Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: T.P

Ngày 29/12, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên bị nhóm nam giới đuổi đánh tại khu vực quán ăn uống bên trong bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội).

Đáng chú ý, một đối tượng có hành vi giữ nam thanh niên lại cho đồng bọn dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Thời điểm xảy ra sự việc vào đêm muộn, chỉ duy nhất có 1 người can ngăn đối tượng cầm dao. Ngoài ra, bên trong quán có rất đông người nhưng không dám vào can ngăn vì sự hung hãn của đối tượng.

Vụ việc khiến nam thanh niên bị thương tích ở vùng đùi và được đưa đi bệnh viện điều trị.

danh-nhau.jpg
Hình ảnh cắt từ video.

Theo nhân viên quán ăn uống, sự việc xảy ra vào đêm 27/12. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn lời qua tiếng lại giữa nạn nhân và nhóm người kể trên. Khi nạn nhân chạy vào quán thì bị nhóm người đuổi theo tấn công chứ không phải mâu thuẫn ở đây.

Sự việc cũng được thông báo tới Công an sở tại đến giải quyết ngay sau đó.

Hiện Công an phường Hoàng Mai đã làm rõ nhóm đối tượng trên và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
