Pháp luật

Tạm giữ đối tượng đánh người đàn ông bất tỉnh giữa đường rồi bỏ đi

TPO - Sau va chạm giao thông, Lương Cao Phúc và một người đàn ông đi xe máy lao vào đánh nhau. Vụ việc khiến một người bị thương, nằm bất tỉnh giữa đường.

phuc-5432.jpg
Đối tượng Lương Cao Phúc.

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Lương Cao Phúc (SN 2005, trú tại KĐT Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào ngày 22/11, trên mạng xã hội xuất hiện clip 2 nam giới đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, tại khu vực phố Xốm, phường Phú Lương, Hà Nội. Vụ việc khiến 1 người đàn ông bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ sự việc.

Đến khoảng 20h ngày 23/11, Công an phường Phú Lương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Bình Minh xác định đối tượng trong vụ việc là Lương Cao Phúc.

danh-nhau.jpg
Phúc và anh M đánh nhau giữa đường.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, chiều ngày 22/11, khi điều khiển xe máy đến ngõ 4, phố Xốm (đường vào Chung cư The Vesta) thì va chạm với xe máy do anh N.Đ.M (SN 1988, trú tại phường Phú Lương, TP Hà Nội) điều khiển.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau, rồi đánh nhau. Anh M. bị Phúc đánh ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó, Phúc điều khiển xe máy bỏ đi.

Hiện Công an phường Phú Lương đang phối hợp với các đơn vị chức năng, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Thanh Hà
