Pháp luật

Hà Nội: Tạm giữ 9 đối tượng hỗn chiến trong đêm

Thanh Hà
TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến (Yên Hòa, Hà Nội) gây mất an ninh trật tự.

1-9309.jpg
Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh CAHN

Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, vào đêm ngày 1/12.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 1/12, tại khu vực trước số nhà 17 Trần Kim Xuyến, do mâu thuẫn tình cảm, Đỗ Văn Thuần (SN 2001, trú tại xã Hà Đông, TP Hải Phòng) đã đánh chị N (SN 2007, nhân viên quán ăn trên đường Trần Kim Xuyến).

Nghe tin chị N bị đánh, nhóm nhân viên làm cùng đã chạy ra đánh Thuần. Sau khi được can ngăn, cả nhóm quay về quán uống rượu. Tiếp đó, Thuần gọi bạn mang theo hung khí quay lại để trả thù. Hai bên gặp nhau tại ngõ 20 Trần Kim Xuyến, rồi đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Nhận được tin báo, Công an phường Yên Hoà đã khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan đưa về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, Công phường đã làm rõ các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Đỗ Văn Thuần, Vũ Văn Chung (SN 2007, trú tại xã Vĩnh Thuận, TP. Hải Phòng), Phạm Trung Tài (SN 2005, trú tại xã Vĩnh Thuận, TP. Hải Phòng), Lê Văn Hà (SN 2006, trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ), Bàn Văn Tứ (SN 2007, trú tại xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang), Hoàng Quang Giáp (SN 2006, trú xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ), Trần Bảo Quang (SN 2007, trú tại xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai), Sỹ Văn Hồi (SN 2004, trú tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu), Chu Văn Chiến (SN 1993, trú tại xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ), L.B.N (SN 2008, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ).

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc trên chỉ từ một xích mích, mâu thuẫn tình cảm cá nhân, dẫn đến hành vi bộc phát, thiếu kiềm chế và mang tính côn đồ. Các đối tượng đã tụ tập theo nhóm, sử dụng hung khí và đuổi đánh nhau trong khu dân cư, gây thương tích và làm mất an ninh trật tự.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên giải quyết mâu thuẫn tình cảm hay tranh chấp cá nhân bằng đối thoại và pháp luật. Tuyệt đối không “gọi hội”, tụ tập đánh nhau, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Bởi chỉ một phút nóng nảy có thể vướng lao lý.

