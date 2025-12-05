Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt quả tang một phụ nữ mang 13 lượng vàng qua biên giới

Hoàng Nam
TPO - Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ trú tại xã Khe Sanh (Quảng Trị) sau khi phát hiện người này vận chuyển trái phép gần 13 lượng vàng và pháo nổ từ Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch với mục đích bán kiếm lợi.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Ngô Thị Hoài Phương, trú tại xã Khe Sanh, để điều tra về hành vi “buôn lậu”.

tempimagevbws9x.jpg
Đối tượng Phương cùng tang vật vụ án.

Theo hồ sơ, vào khoảng 14 giờ ngày 9/11, tại khu vực trạm dừng chờ xe buýt đối diện chợ Đông Hà (phường Đông Hà), lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Phương khi đang mang theo hai khối kim loại màu vàng nặng 515 g (tương đương gần 13 lượng vàng, trị giá gần 2 tỉ đồng) cùng ba hộp pháo hoa nổ.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai đã mua số vàng trên tại Viêng Chăn (Lào), sau đó đưa về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch nhằm bán lại để kiếm lời.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện 88 vụ với 101 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, thu giữ lượng hàng hóa trị giá gần 20 tỉ đồng, trong đó có hơn 1,8 tấn pháo nổ các loại.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 vụ/35 bị can, gồm 2 vụ buôn lậu, 1 vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 2 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới…

Hoàng Nam
#tỉnh quảng trị #đông hà #buôn lậu vàng #qua biên giới #pháo nổ #vi phạm kinh tế #khởi tố

