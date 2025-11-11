Chênh lệch giá khiến buôn lậu vàng tăng mạnh

Ngày 11/11, Cục Hải quan cho biết, thời gian qua thị trường vàng trong nước và thế giới biến động mạnh, đặc biệt là mức chênh lệch giá rất lớn giữa vàng trong nước và quốc tế. Khoảng chênh này khiến nguy cơ buôn lậu vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ gia tăng rõ rệt, nhất là tại các tuyến biên giới phía Nam giáp Campuchia như Tịnh Biên, Khánh Bình (An Giang), Bờ Y (Gia Lai), và tuyến giáp Lào ở cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).

Theo ghi nhận, các đối tượng thường giấu vàng và ngoại tệ trong hành lý cá nhân, trong hầm xe hoặc trên người khi di chuyển qua cửa khẩu. Trên các chuyến bay quốc tế về Nội Bài và Tân Sơn Nhất, đặc biệt là các chuyến từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam, tình trạng giấu vàng trong người và hành lý xách tay tăng mạnh.

Song song với đó, hoạt động lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để đưa hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào Việt Nam vẫn tiếp diễn phức tạp. Thủ đoạn phổ biến là khai báo không đúng hoặc cố tình bỏ trống phần nhãn hiệu, trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp, hoặc lợi dụng thủ tục đơn giản của hàng quá cảnh để che giấu nguồn gốc.

Theo thống kê của Cục Hải quan, trên tuyến đường biển, số vụ vi phạm chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong tổng cộng gần 1.800 vụ vi phạm được phát hiện trong tháng 10, có hơn một nửa xảy ra tại các cảng biển lớn. Nhiều vụ liên quan đến nhập khẩu hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, sai nhãn mác; thậm chí phát hiện cả các lô hàng đã qua sử dụng như quần áo cũ, đồ gia dụng và máy móc thuộc diện cấm nhập khẩu tại cảng Hải Phòng.

Hải quan Nội Bài phát hiện vụ giấu vàng lậu trong máy ảnh.

Tuyến đường bộ đứng thứ hai về mức độ vi phạm. Các điểm nóng trải dài dọc biên giới Việt - Trung và Việt - Campuchia. Nhiều đối tượng lợi dụng chính sách ưu tiên đối với cư dân biên giới để tuồn vào nội địa những mặt hàng giá trị cao như ngoại tệ, điện thoại, vàng lá, thuốc lá hay thực phẩm đông lạnh. Ở các tỉnh miền Trung và khu vực giáp Lào, hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ, đường kính trắng và thuốc bảo vệ thực vật vẫn diễn ra phức tạp.

Tuyến hàng không ghi nhận hơn 100 vụ vi phạm trong tháng 10, tăng đáng kể so với tháng trước. Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 100 tỷ đồng. Nhiều vụ liên quan đến hình thức gửi hàng phi mậu dịch, dùng giấy tờ tùy thân hoặc địa chỉ nhận giả để vận chuyển hàng cấm, tiền tệ hoặc ma túy.

Cục Hải quan cho biết, tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Hải quan đã phát hiện và xử lý hơn 15.000 vụ vi phạm, với giá trị hàng hóa khoảng gần 20.000 tỷ đồng. Số tiền nộp ngân sách đạt trên 700 tỷ đồng. Hải quan đã trực tiếp khởi tố 16 vụ và chuyển cơ quan chức năng khác khởi tố thêm 100 vụ.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng hải quan phối hợp Công an và Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ hơn 200 đối tượng trong 165 vụ án. Lượng ma túy thu giữ lên tới hơn 2 tấn, gồm heroin, ketamine, cocain, cần sa và hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp.