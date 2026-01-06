Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cảnh sát triệt phá đường dây lừa đảo và đánh bạc liên tỉnh hơn 9.300 tỷ đồng

Minh Đức
TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt đột kích nhiều địa điểm tại 5 tỉnh, thành phố, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc do Nguyễn Chính Nghĩa cầm đầu, với quy mô giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng.

screen-shot-2026-01-06-at-200929.png
Nguyễn Chính Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CA.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Chính Nghĩa cùng 34 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc”.

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng tại Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nội và Hải Phòng. Tại các địa điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 42 điện thoại thông minh, 5 ô tô, 18 thẻ ATM, đồng thời phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng tại 16 ngân hàng khác nhau, phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Đây là chuyên án lớn nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 do Công an tỉnh Hưng Yên triển khai.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Chính Nghĩa là đối tượng có “số má” trong giới tội phạm, có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt, Nghĩa còn đang bị Công an Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã đặc biệt về cùng tội danh. Sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, Nghĩa quay về Việt Nam và liên tục thay đổi nơi ở tại nhiều tỉnh, thành để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Để che giấu hoạt động phạm tội, Nghĩa không thuê nhà quá một tháng ở mỗi địa điểm, thường chọn các căn hộ chung cư cao cấp, trong đó có khu đô thị ở Gia Lâm, Hà Nội, làm nơi điều hành đường dây.

Mua dữ liệu, đóng vai hai chiều để chiếm đoạt tiền

screen-shot-2026-01-06-at-200936.png
Những nghi can khác trong đường dây. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CA.

Cơ quan công an xác định, thủ đoạn của Nghĩa và đồng phạm được tổ chức tinh vi, khép kín, lợi dụng mạng xã hội và thương mại điện tử.

Cụ thể, nhóm này tham gia các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook để mua thông tin cá nhân của các nhà phân phối, doanh nghiệp kinh doanh uy tín. Sau đó, các đối tượng đóng vai người mua, đặt mua số lượng hàng hóa lớn nhằm tạo lòng tin. Khi đã nắm được thông tin hàng hóa, nhóm tiếp tục đóng vai người bán, chào hàng cho các khách khác với mức giá rẻ hơn thị trường. Để tạo sự tin tưởng tuyệt đối, chúng thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến tận kho của người bán để bốc hàng.

Khi hàng đã được xếp lên xe, Nghĩa yêu cầu người bán chụp ảnh gửi xác nhận, rồi sử dụng chính hình ảnh này gửi cho người mua thật, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm cung cấp.

Số tiền chiếm đoạt sau đó được luân chuyển qua nhiều lớp trung gian như tài khoản thuê trên mạng, tài khoản tiệm vàng, hoặc nạp thẳng vào các cổng game bài trực tuyến nhằm che giấu dòng tiền, phục vụ hoạt động đánh bạc và rửa tiền.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng xóa tài khoản Zalo, thu hồi tin nhắn, cắt đứt liên lạc để xóa dấu vết. Với phương thức này, từ năm 2024 đến nay, đường dây do Nghĩa cầm đầu đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng quy mô giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Cơ quan công an đề nghị các bị hại liên quan sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ 79A đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Minh Đức
#Chống tội phạm lừa đảo xuyên tỉnh #Đấu tranh đường dây đánh bạc quy mô lớn #Pháp luật và xử lý tội phạm công nghệ cao #Hoạt động điều tra và bắt giữ liên quan #Mạng lưới tội phạm rửa tiền và chiếm đoạt tài sản #Tội phạm xuyên quốc gia và lẩn trốn tại Campuchia #Sử dụng mạng xã hội và thương mại điện tử trong phạm tội #Vai trò của công an trong phòng chống tội phạm dịp Tết #Huy động lực lượng lớn để triệt phá các đường dây tội phạm #Chiến dịch chống tội phạm công nghệ cao và lừa đảo

