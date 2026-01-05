Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Trai làng 22 tuổi cầm đầu đường dây đánh bạc trăm tỷ ở Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Sử dụng công nghệ cao, lập nhóm kín trên mạng xã hội để tổ chức và tham gia đánh bạc qua các cổng game online, với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 100 tỷ đồng, nhóm đối tượng vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Ba Đồn và Công an các xã Tân Mỹ, Lệ Thủy, Cam Hồng… phá thành công một chuyên án lớn về tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game online.

anh-2.jpg
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 21/12/2025, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh chuyên sâu, lực lượng Công an đã làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc trên không gian mạng thông qua các nền tảng game online như HitClub, Sun Win, Go88.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Thọ (SN 2004, trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đồng thời thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền từ các cổng game nhằm thu lợi bất chính.

Nhóm này có sự liên kết chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể, sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh, lập các hội, nhóm kín để che giấu hoạt động phạm tội, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ cùng các đối tượng Võ Văn Đạt (SN 2000), Trần Văn Bảo (SN 2005), Trần Văn Nhân (SN 1997), cùng trú tại xã Tân Mỹ; Đoàn Kim Hòa (SN 1991, trú tại xã Lệ Thủy) và Phan Thị Hiền (SN 1983, trú tại phường Ba Đồn) đã tham gia đánh bạc bằng hình thức game online với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

anh-1.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành làm việc và kiểm tra dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức game online của các đối tượng.

Ngày 21/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
#Công an Quảng Trị #đánh bạc online #game online #tội phạm công nghệ cao #đường dây

