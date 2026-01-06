Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố một người dựng rạp cưới dưới lòng đường

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa (SN 1977, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cản trở giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.

a2.jpg
Cơ quan Công an lấy lời khai của Bùi Đức Nghĩa.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đầu tháng 12/2025, gia đình ông Nguyễn Hải Long (SN 1966, trú tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) tổ chức đám cưới cho con vào các ngày 3 và 4/1/2026, đồng thời thuê Bùi Đức Nghĩa lắp dựng rạp cưới.

Mặc dù biết việc lắp dựng rạp trên tuyến đường liên thôn là đường giao thông công cộng, việc chiếm dụng vỉa hè và một phần lòng đường chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng sáng 1/1, Bùi Đức Nghĩa vẫn tiến hành dựng rạp cưới.

Chiều 4/1, sau khi đám cưới kết thúc, gia đình chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp để hoàn trả mặt bằng giao thông. Tuy nhiên, do khung rạp có kích thước lớn, quá trình tháo dỡ kéo dài, đến tối vẫn chưa hoàn tất, nhiều cột trụ kim loại còn tồn tại trên phần đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Đặng Việt Cường (SN 1988, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến đường đã va chạm vào cột trụ rạp cưới còn sót lại. Hậu quả, anh Cường bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo đúng quy định pháp luật.

a1.jpg
Hiện trường vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bảo đảm an toàn giao thông của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn, vi phạm khoản 20 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa. Đối với trách nhiệm của chủ hộ tổ chức đám cưới, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#Phú Thọ #tai nạn giao thông #Bùi Đức Nghĩa #đám cưới #cản trở giao thông #tử vong #khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục