Khởi tố một người dựng rạp cưới dưới lòng đường

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa (SN 1977, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cản trở giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an lấy lời khai của Bùi Đức Nghĩa.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đầu tháng 12/2025, gia đình ông Nguyễn Hải Long (SN 1966, trú tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) tổ chức đám cưới cho con vào các ngày 3 và 4/1/2026, đồng thời thuê Bùi Đức Nghĩa lắp dựng rạp cưới.

Mặc dù biết việc lắp dựng rạp trên tuyến đường liên thôn là đường giao thông công cộng, việc chiếm dụng vỉa hè và một phần lòng đường chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng sáng 1/1, Bùi Đức Nghĩa vẫn tiến hành dựng rạp cưới.

Chiều 4/1, sau khi đám cưới kết thúc, gia đình chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp để hoàn trả mặt bằng giao thông. Tuy nhiên, do khung rạp có kích thước lớn, quá trình tháo dỡ kéo dài, đến tối vẫn chưa hoàn tất, nhiều cột trụ kim loại còn tồn tại trên phần đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Đặng Việt Cường (SN 1988, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến đường đã va chạm vào cột trụ rạp cưới còn sót lại. Hậu quả, anh Cường bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo đúng quy định pháp luật.

Hiện trường vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bảo đảm an toàn giao thông của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn, vi phạm khoản 20 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa. Đối với trách nhiệm của chủ hộ tổ chức đám cưới, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.