Cảnh tượng khó tin 2 bên mặt đường hệ thống thoát lũ trăm tỷ ở Gia Lai

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), thời gian gần đây tái diễn tình trạng đổ thải trái phép. Điều đáng nói, tình trạng này ngày càng nghiêm trọng, khi một phần mặt đường bị phủ kín rác thải, xà bần.

Ngày 6/1, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang tổ chức thu dọn xà bần, rác thải bị đổ bừa bãi tại hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh.

Trước đây, khi mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, khu vực dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh từng là không gian sạch đẹp, thoáng đãng, được người dân thường xuyên lui tới dạo mát. Tuy nhiên, hiện nay hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang, gây mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo an toàn giao thông.

Điều đáng nói, khu vực này trước đó cũng xảy ra tình trạng đổ thải bừa bãi được người dân, báo chí phản ánh (tháng 7/2025). Tiếp nhận thông tin, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo xử lý.

Theo đó, các ngành chức năng của tỉnh Gia Lai thống nhất giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích Quy Nhơn (thuộc Sở Xây dựng) tổ chức thu dọn. Đơn vị đã hoàn tất việc xử lý, trả lại mặt bằng sạch cho địa phương quản lý vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng đổ thải bừa bãi lại tiếp tục tái diễn.

Liên quan vấn đề này, bà Hà Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, trách nhiệm quản lý thuộc về địa phương. Đơn vị đã hướng dẫn việc thành lập các tổ kiểm tra, lắp đặt camera để theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý.

Theo Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông Trần Việt Quang, tới đây phường sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý. “Vừa qua, chúng tôi cũng phát hiện một trường hợp lén lút đổ thải bừa bãi và đang giao công an xác minh để xử phạt theo quy định”, ông Quang nói.

tp-c_xa-ban-4.jpg
Hệ thống tiêu thoát nước Sông Dinh trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông.
tp-c_xa-ban.jpg
Xà bần, rác thải được chất thành "núi", tràn ra mặt đường giao thông dọc hành lang thoát lũ .
tp-c_xa-ban-5.jpg
tp-c_xa-ban-3.jpgNgười dân khu vực cho biết, ban đầu chỉ một vài người lén lút đổ, sau đó tình trạng này lan rộng.
tp-c_xa-ban-0.jpg
Những ngày qua, chính quyền địa phương huy động phương tiện, lực lượng để thu dọn.
tp-c_xa-ban-1.jpg
tp-c_xa-ban-2.jpg
Hiện trạng một đoạn đường trước và sau khi dọn dẹp.

Dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh được xem là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh Bình Định cũ (nay là

tỉnh Gia Lai), khởi công từ tháng 3/2022 với tổng vốn đầu tư 602 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 12/2024.

Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh hoàn thành đã hồi sinh sông Dinh từ một dòng sông chết, ô nhiễm trong nhiều năm trở nên thông thoáng, xanh mát; góp phần từng bước hoàn thiện trục tiêu thoát lũ vùng hạ lưu sông Hà Thanh; đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị mới cho TP. Quy Nhơn (cũ) – đô thị ven sông, kết nối các khu dân cư, khu đô thị theo quy hoạch.

Trương Định
#Gia Lai #hệ thống thoát lũ #rác thải #xà bần #Quy Nhơn Đông #xà bần chất thành núi #Sông Dinh

