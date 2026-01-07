Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Lần thứ ba liên tiếp cấm nhiều loại xe vào cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối Huế với Đà Nẵng

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đơn vị chức năng tiếp tục áp dụng phương án phân luồng, cấm nhiều loại phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài, nguy cơ sạt lở cao, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2026.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế, TP. Đà Nẵng cùng các đơn vị quản lý đường bộ liên quan về việc tiếp tục tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

khoi-cong-cao-toc-cam-lo-la-son-4b.jpg
Lần thứ ba liên tiếp, cơ quan chức năng cấm nhiều loại xe vào cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối Huế với Đà Nẵng.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, thời gian qua, khu vực TP. Huế và TP. Đà Nẵng liên tục xuất hiện mưa kéo dài. Dù lượng mưa không lớn nhưng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, gây mất an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt trong điều kiện lưu thông ban đêm.

Để bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2026, đơn vị quản lý thống nhất tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc này. Theo đó, cấm các loại xe khách và xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến La Sơn - Hòa Liên đến 17h ngày 5/3.

Đối với các phương tiện còn lại, chỉ được phép lưu thông trên tuyến từ 5h đến 17h hàng ngày; toàn bộ phương tiện bị cấm lưu thông qua đoạn tuyến này vào ban đêm trong suốt thời gian áp dụng phương án.

cao-toc-b.jpg
Sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên trong đợt mưa lũ cuối năm 2025.

Sau thời điểm nêu trên, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá lại tình hình thời tiết, điều kiện an toàn để xem xét phương án tổ chức giao thông phù hợp, tiến tới thông xe bình thường.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị Phòng CSGT Công an TP. Huế và TP. Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định phân luồng, không đi vào tuyến trong khung giờ cấm nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó, kể từ đầu tháng 11/2025, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã nhiều lần ban hành văn bản tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP. Huế với Đà Nẵng, cấm xe khách và xe tải trên 6 trục, đồng thời chỉ cho phép các phương tiện khác lưu thông trong khung giờ ban ngày do ảnh hưởng của mưa lũ và nguy cơ sạt lở.

