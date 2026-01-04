Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tất bật thi công xuyên Tết trên công trình cao tốc hơn 3.000 tỷ đồng

Ngọc Văn

TPO - Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, trên công trường mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên nối TP. Huế với Đà Nẵng, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương. Hàng trăm công nhân, cán bộ kỹ thuật và lực lượng điều hành dự án luôn bám công trường, tổ chức thi công liên tục ngày đêm, chạy đua với thời gian nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

tp-1-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le.jpg
Ghi nhận của phóng viên, dù trong kỳ nghỉ lễ, các nhà thầu vẫn duy trì 74 mũi thi công với gần 600 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị hoạt động xuyên Tết.﻿ Những ngày qua, thời tiết tại Huế và Đà Nẵng nắng ráo, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng thi công trên toàn tuyến.
tp-2-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-1.jpg
tp-2-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-2.jpg
Tại đoạn tuyến qua xã Hưng Lộc (TP. Huế), ngay trong ngày nghỉ lễ, các tổ công nhân vẫn tập trung xử lý lớp cấp phối, tăng tốc lu lèn nền đường. Trên công trường, xe cơ giới, máy móc hoạt động nhộn nhịp, không khí thi công rộn ràng, tất bật.
tp-3-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le.jpg
Trên tuyến, các cây cầu có hạng mục mở rộng như Tây Hy, Cọc 11, Cọc 34, Cọc H6… luôn tập trung đông công nhân thi công bê tông cốt thép, hoàn thiện bề mặt bản cầu. Riêng cầu Dài Km30+80 - cây cầu dài nhất tuyến, nằm ở khu vực địa hình phức tạp, giáp ranh TP. Huế và TP. Đà Nẵng đã hoàn thành﻿ lao lắp 15/15 nhịp.
tp-4-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-2.jpg
tp-4-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-1.jpg
Đến nay, hệ thống 50 cầu trên tuyến cơ bản đã hoàn thành phần hạ bộ, hiện bước vào thi công kết cấu bản mặt cầu, lan can và các hạng mục hoàn thiện. Bên cạnh đó, các hạng mục đào nền đường, đắp nền K95, K98 đạt khối lượng cao, với tỷ lệ từ trên 83,21% đến 98,45%. Đáng chú ý, hạng mục thi công cọc khoan nhồi đã đạt 101,08% kế hoạch.
tp-5-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-2.jpg
tp-5-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-1.jpg
Tại đoạn Km8 - Km10, đơn vị thi công đã hoàn thiện lớp thảm bê tông nhựa cuối cùng (lớp C16) ở hai bên tuyến. Toàn dự án hiện có khoảng 6km đã thảm xong phần mặt đường, từng bước lộ diện hình hài hoàn thiện của tuyến cao tốc mở rộng nối Huế với Đà Nẵng.
tp-6-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le.jpg
Một công nhân thi công đoạn qua xã Khe Tre cho biết, dù là ngày nghỉ lễ, anh em vẫn làm việc 3 ca 4 kíp, thậm chí thi công ban đêm để bù tiến độ﻿ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025. “Anh em chỉ liên hoan Tết Dương lịch một buổi tối, sau đó lại tiếp tục bám công trường ngày đêm để kịp tiến độ”, công nhân này chia sẻ.
tp-7-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-1.jpg
tp-7-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-2.jpg
Theo đại diện đơn vị tư vấn giám sát, dự án có thời gian thực hiện 240 ngày, song do mưa lũ kéo dài, công trường phải tạm dừng hơn 70 ngày. Vì vậy, trong dịp Tết Dương lịch, các nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực để bù lại quãng thời gian gián đoạn.
tp-8-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-2.jpg
tp-8-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-1.jpg
tp-8-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-3.jpg
tp-8-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-4.jpg
Ông Trần Đức Hiệp - Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho biết, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tổ chức tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa máy móc, nhân lực, duy trì hàng chục mũi thi công xuyên lễ Tết nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.
tp-9-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-2.jpg
tp-9-cao-toc-thi-cong-ngay-nghi-le-1.jpg
Đến thời điểm hiện tại, sản lượng xây lắp toàn dự án đạt hơn 1.601/2.544 tỷ đồng, tương đương khoảng 63% giá trị hợp đồng, tạo tiền đề quan trọng để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, tiến tới tăng cường năng lực khai thác tuyến cao tốc huyết mạch kết nối khu vực miền Trung này.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 65km, quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng 22m, vận tốc thiết kế 60 - 80km/h. Tuyến đi qua địa bàn TP. Huế và TP. Đà Nẵng, tổng mức đầu tư hơn 3.010 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Dự án khởi công ngày 29/5, thời gian thi công 240 ngày, dự kiến hoàn thành đầu năm 2026.

Ngọc Văn
#Tất bật #thi công xuyên Tết #công trình cao tốc #đoạn La Sơn - Hòa Liên #nối TP. Huế với Đà Nẵng #không khí lao động #khẩn trương. #Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh #chủ đầu tư

