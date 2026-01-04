Tất bật thi công xuyên Tết trên công trình cao tốc hơn 3.000 tỷ đồng

TPO - Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, trên công trường mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên nối TP. Huế với Đà Nẵng, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương. Hàng trăm công nhân, cán bộ kỹ thuật và lực lượng điều hành dự án luôn bám công trường, tổ chức thi công liên tục ngày đêm, chạy đua với thời gian nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.