Vụ ‘mượn tạm’ hơn 10 tỷ tiền giải phóng mặt bằng để chi lương: Nguyên giám đốc Trung tâm nói gì?

TPO - Liên quan đến việc hơn 10 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được dùng chi lương và phụ cấp, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột (cũ) đã lên tiếng về bối cảnh và nguyên nhân sự việc.

Ngày 6/1, phóng viên Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Trương Văn Chính - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột (cũ), nay được sáp nhập về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là đơn vị “mượn tạm” hơn 10 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng để chi lương, phụ cấp cho người lao động thời gian qua.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột (cũ).

Liên quan đến vấn đề này, ông Trương Văn Chính cho biết, cơ quan ông thuộc đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính. Nguồn thu duy nhất là 2% chi phí được trích lại khi đơn vị tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án do Nhà nước thu hồi đất. Nguồn thu này đơn vị dùng để chi trả lương, phụ cấp cho người lao động. Nhưng từ năm 2022, nguồn thu của đơn vị gặp khó do UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) không ban hành kế hoạch sử dụng đất. Việc này kéo theo hàng loạt dự án không đủ điều kiện lập và phê duyệt phương án bồi thường.

“Có sản phẩm làm ra nhưng không có kế hoạch sử dụng đất, không có giá đất thì không thể phê duyệt phương án bồi thường. Không có phương án được phê duyệt thì cũng không có nguồn 2% để chi hoạt động”, ông Chính phân tích.

Ông Trương Văn Chính nói thêm, năm 2023, đơn vị vẫn cầm cự được, đến năm 2024 thì không cố được nữa. Thời điểm này, UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) đã có phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nhưng nguồn tài chính của đơn vị tiếp tục bị “tắc” vì Thông tư 61 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khoản trích lại 2% chi phí thực hiện bồi thường hết hiệu lực. Do không có căn cứ pháp lý nên chủ đầu tư các dự án không cho trung tâm tạm ứng chi phí 2% dù khoản này đơn vị còn 20 tỷ đồng.

Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột (cũ) cho biết thêm, theo quy định tài chính, nguồn tiền bồi thường được phép luân chuyển tạm thời trong thời hạn 90 ngày, với điều kiện đảm bảo khi người dân đến nhận tiền thì phải chi trả đầy đủ, kịp thời. Thực tế, tại thời điểm đó, nguồn tiền bồi thường tồn quỹ rất lớn, có lúc lên tới 180 tỷ đồng, nên không xảy ra tình trạng thiếu tiền chi trả cho người dân. “Người dân đến nhận tiền lúc nào cũng có tiền chi trả. Chúng tôi không để xảy ra việc nợ dân hay chậm chi trả”, ông Chính khẳng định.

Liên quan đến khoản nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, ông Chính cho biết, sau khi Trung tâm sáp nhập, nguồn tiền ứng để đóng bảo hiểm không còn được tiếp tục, dẫn đến phát sinh nợ bảo hiểm người lao động. “Đây là điều khiến tôi rất trăn trở, bởi quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng, con cái họ cũng chịu thiệt thòi”, ông Chính nói. Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột (cũ) khẳng định không né tránh trách nhiệm, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng xem xét toàn diện bối cảnh, có giải pháp xử lý phù hợp, vừa đúng quy định pháp luật, vừa đảm bảo ổn định tổ chức và quyền lợi người lao động.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột cũ đã sử dụng hơn 10,2 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để chi trả lương, phụ cấp, tiền làm thêm giờ, thu nhập tăng thêm, tiền lễ - Tết và một số khoản chế độ khác cho cán bộ, viên chức và người lao động trong giai đoạn 2019 - 2025.

Trong tổng số tiền trên có hơn 6,1 tỷ đồng chi trả tiền lương, còn lại là các khoản thu nhập tăng thêm, tiền không nghỉ phép và chi khác. Ngoài ra, tại thời điểm bàn giao khi sáp nhập, đơn vị còn nợ hơn 408 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp của lao động hợp đồng.