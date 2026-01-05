Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đắk Lắk

Trung tâm quỹ đất dùng hơn 10 tỷ tiền đền bù giải phóng mặt bằng để chi lương, phụ cấp

Huỳnh Thủy
TPO - Một trung tâm phát triển quỹ đất bị phát hiện sử dụng hơn 10 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng để chi lương, phụ cấp và một số khoản chế độ cho cán bộ, người lao động.

Ngày 5/1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Ban Buôn Ma Thuột), vừa có báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận nguyên trạng Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột (trước đây là Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột).

Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột (cũ).

Theo báo cáo, đơn vị này đã phát hiện nhiều vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB).

Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tự ý sử dụng số tiền hơn 10,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ của các dự án chưa chi trả cho người dân (do người dân chưa đồng ý nhận tiền) để tạm ứng chi trả tiền lương, làm thêm giờ, tiền không nghỉ phép, thu nhập tăng thêm, các khoản lễ, Tết và một số chi phí khác cho cán bộ, viên chức, người lao động trong nhiều năm.

Trong đó, riêng tiền lương được chi ứng hơn 6,1 tỷ đồng, tiền không nghỉ phép gần 682 triệu đồng, tiền bổ sung thu nhập tăng thêm hơn 1,7 tỷ đồng, cùng nhiều khoản chi khác phát sinh từ năm 2019 đến năm 2025.

Không chỉ vậy, tại thời điểm bàn giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất còn để lại khoản công nợ hơn 408 triệu đồng tiền BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên hợp đồng trong nhiều tháng.

Theo báo cáo, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ việc Trung tâm Quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, nhưng từ năm 2024 không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi lương, đến năm 2025 chỉ được hỗ trợ một phần. Trước áp lực duy trì bộ máy và đảm bảo đời sống cho người lao động, đơn vị này đã lấy nguồn tiền bồi thường GPMB để “chống đỡ” chi thường xuyên.

Sau khi sáp nhập, Ban Buôn Ma Thuột – đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư – phải tiếp nhận toàn bộ số tiền đã tạm ứng cùng các khoản công nợ liên quan. Điều này khiến đơn vị gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động, cân đối nguồn chi, đồng thời phải đối mặt với bài toán xử lý khoản kinh phí hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng sai mục đích.

Trước thực tế trên, Ban Buôn Ma Thuột đã kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn phương án xử lý phù hợp đối với khoản kinh phí đã tạm ứng, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, ổn định tổ chức bộ máy và bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Huỳnh Thủy
