Pháp luật

Google News

Trinh sát kể về hành vi đục xương để chiếm đoạt tiền bảo hiểm ở Phú Thọ

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) kể về hành vi gây mê và đục xương người khác để trục lợi bảo hiểm của đối tượng Tạ Minh Châu (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế Cẩm Khê.

a2-tmc.jpg
Đối tượng Tạ Minh Châu.

Ngày 28/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau một thời gian điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng liên quan đến hành vi tự đục xương mình để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Đối tượng cầm đầu, chủ mưu là Tạ Minh Châu (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế Cẩm Khê (chủ mưu, cầm đầu). Trong quá trình điều tra Cơ quan CSĐT khởi tố thêm: Nguyễn Anh Dũng (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế Cẩm Khê; Hoàng Văn Trường (SN 1996), Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983), Hoàng Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990), cùng trú tại xã Phú Khê (Phú Thọ); Hà Thành Đạt (SN 1996), trú tại xã Cẩm Khê; Hoàng Thị Linh (SN 2002), cùng trú tại tỉnh Lào Cai.

Theo lời kể của trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, năm 2023, Tạ Minh Châu làm cộng tác viên cho một công ty bảo hiểm nên biết rằng nếu người mua bảo hiểm gặp tai nạn dẫn đến gãy xương; đặc biệt là gãy cột sống, xương chậu, xương đùi, cẳng chân, mức chi trả sẽ rất cao.

Do bản thân từng học y sĩ đa khoa và có 6 năm công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Châu nắm rõ cấu tạo xương, khớp và biết thực hiện một số thủ thuật tiểu phẫu đơn giản.

Các trinh sát cho hay, giữa năm 2024, do gặp khó khăn kinh tế, Châu nảy sinh ý định móc nối với người quen, hướng dẫn họ mua bảo hiểm nhân thọ với giá trị cao để chiếm đoạt tiền chi trả. Khi hợp đồng có hiệu lực, Châu sẽ thực hiện tiểu phẫu, tự tạo thương tích lên cơ thể người mua bảo hiểm.

a1.jpg
Phim chụp XQ một số tổn thương xương do đối tượng Tạ Minh Châu tạo ra.

Để thực hiện hành vi, Châu chuẩn bị nhiều dụng cụ gồm: 5–7 kim tiêm lấy thuốc (đường kính 3mm, dài 5cm); 1 búa sắt loại búa đinh (một đầu tròn đóng đinh, một đầu dạng sừng dê dùng để nhổ đinh); 1–2 ống thuốc gây mê mua trên mạng; 1–2 bơm kim tiêm mua tại hiệu thuốc để tiêm thuốc mê.

Sau khi chuẩn bị xong, Châu liên lạc qua điện thoại, tin nhắn và hướng dẫn các đối tượng Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Thị Linh (những người đứng tên mua bảo hiểm) tới một lán lợp lá cọ trong khu vực hồ câu (thuê lại), thuộc xóm Cánh, xã Cẩm Khê để tiêm thuốc mê.

Tại đây, Châu tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch tay phải của người mua bảo hiểm. Khoảng 1 phút sau khi đối tượng mê đi, Châu dùng búa và kim tiêm đục, đâm vào vị trí đã thống nhất để tạo tổn thương xương (thường là làm rạn nứt hoặc vỡ xương chậu, xương đùi…).

a2.jpg
Hình ảnh vết thương trên người đứng tên mua bảo hiểm do đối tượng Tạ Minh Châu tạo ra.

Sau 10–20 phút, khi thuốc mê hết tác dụng, các “nạn nhân” tỉnh lại và Châu hướng dẫn họ tự tạo ra các vụ tai nạn “giả” nhằm hợp thức hóa thương tích, như: bị điện giật ngã gãy xương chậu, trượt chân ngã xuống suối gãy chân… Sau đó, nhờ người đưa đến bệnh viện khám và lấy bệnh án điều trị.

Khi xuất viện, họ làm thủ tục yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả. Khi tiền được giải ngân, người đứng tên mua bảo hiểm thường nhận 30% (vì họ không mất tiền đóng phí ban đầu), còn lại 70% chia cho Châu và những người góp vốn.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ và sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Viết Hà
#tỉnh Phú Thọ #trộm cắp #bệnh viện #tội phạm #bảo hiểm nhân thọ #đục xương #gây thương tích

