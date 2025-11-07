UBND tỉnh Phú Thọ vào cuộc sau phản ánh của báo Tiền Phong

TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong về tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại ngã tư Tam Lộng, điểm giao giữa đường Tôn Đức Thắng và đường 302 (thuộc địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ), UBND tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng chỉ đạo các sở, ngành liên quan vào cuộc kiểm tra, khảo sát thực tế, tìm giải pháp khắc phục.

Như báo Tiền Phong phản ánh, từ nhiều tháng nay, vào khung giờ cao điểm sáng và chiều, tại ngã tư Tam Lộng thường xuyên rơi vào cảnh “kẹt cứng” người và xe. Dòng phương tiện đổ dồn từ các khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện I, Bá Thiện II khiến tuyến đường vốn hẹp, giao cắt phức tạp này trở thành “điểm nóng” giao thông của địa phương. Không chỉ gây chậm giờ làm việc, giảm năng suất lao động của nhiều doanh nghiệp trong khu vực mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tình trạng ùn tắc giao thông tại tại ngã tư Tam Lộng, điểm giao giữa đường Tôn Đức Thắng và đường 302 ( thuộc địa bàn xã Bình Xuyên,tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ).

Sau bài phản ánh của báo Tiền Phong về thực trạng trên, UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ, Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, UBND xã Bình Xuyên và một số phòng, ban liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trạng hạ tầng, lưu lượng phương tiện, đề xuất phương án tổ chức giao thông hợp lý.

Trong buổi khảo sát thực tế ngày 5/11, đại diện Sở Xây dựng cùng các đơn vị đã trực tiếp ghi nhận tình hình và bàn giải pháp. Các phương án trước mắt được thống nhất gồm: Tiếp tục bố trí lực lượng điều tiết vào giờ cao điểm, điều chỉnh nâng số giây đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư, bố trí biển báo điều tiết hướng đi của xe tải. Đồng thời các cơ quan chức năng sẽ thực hiện giải tán hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, sẽ đề xuất UBND tỉnh đưa dự án “Mở rộng đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ Vành đai 2 đến cầu Quảng Khai (Khu công nghiệp Thăng Long – Bình Xuyên)” vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030, ưu tiên triển khai ngay từ đầu năm 2026.

Đại diện Sở Xây dựng, UBND xã Bình Xuyên và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, bàn giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông.

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng, Sở Xây dựng Phú Thọ cho biết: “Sau buổi kiểm tra thực tế, chúng tôi xác định đây là điểm nóng giao thông cần xử lý sớm để đảm bảo an toàn cho người dân và duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Sở Xây dựng sẽ thực hiện ngay việc nâng số giây tín hiệu đèn giao thông cho phù hợp. Đồng thời, nhanh chóng báo cáo phương án cụ thể trình UBND tỉnh, để sớm triển khai mở rộng đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ Vành đai 2 đến cầu Quảng Khai (Khu công nghiệp Thăng Long – Bình Xuyên) trong năm tới”.

UBND xã Bình Xuyên đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Tam Lộng để các hộ kinh doanh, buôn bán tập trung trong chợ.

Ông Trần An, Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên cho hay, địa phương đang tập trung nguồn vốn để hoàn thiện chợ Tam Lộng giai đoạn 1, phấn đấu đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán, nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân kinh doanh, buôn bán tập trung trong chợ, không còn bày bán lấn chiếm lòng đường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực ngã tư Tam Lộng.