Sức khỏe

Google News

Cứu sống bệnh nhân bị điện giật ngưng tim

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông 60 tuổi bị điện giật khi đang sửa điện trên mái nhà, được cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở và may mắn được cứu sống, sức khỏe đang dần hồi phục.

Ngày 12/11, BS.CKI Phạm Lương Tri, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, bệnh nhân N.M.T (60 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TPHCM) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu vào ngày 8/11 trong tình trạng nguy kịch: Người tím tái, ngưng tim, ngưng thở...

Theo người nhà, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, ông T. đang sửa chữa trên mái nhà thì bị điện giật bất tỉnh. Nạn nhân được người nhà sơ cứu tại hiện trường, sau đó đưa vào bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận, BS.CKI Phạm Lương Tri, Khoa Cấp cứu - Trưởng tua trực và ekip đã khẩn trương tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn: ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, tiêm Adrenaline, đặt nội khí quản...

z7215748703228-8c5a98d6631034e72b76aca2e524f071.jpg
Hình ảnh nhân viên y tế cấp cứu bệnh nhân ngưng tim ngưng thở vì bị điện giật

Sau khoảng 15 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, huyết áp cải thiện và có phản ứng kích thích. Ngay sau đó, bệnh nhân được thở máy, dùng thuốc an thần và chuyển Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân được rút nội khí quản, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, sinh hoạt bình thường và đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Nội tổng hợp.

Bác sĩ Phạm Lương Tri cho biết: “Người bị điện giật có thể ngừng tuần hoàn trong tích tắc, nguy cơ tử vong rất cao. Trong các trường hợp bị điện giật gây ngưng tim, ngưng thở, thời gian là yếu tố quyết định. Bệnh nhân được đưa đến viện sớm và ekip đã phối hợp nhịp nhàng, tuân thủ đúng quy trình cấp cứu nên khả năng phục hồi rất tốt. Đây là kết quả của sự phối hợp khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao của toàn bộ ekip trực".

z7215748692682-ae774d078216cf66d20a897e943095f0.jpg
Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã được hồi phục

Bác sĩ Tri khuyến cáo, trong trường hợp xảy ra điện giật, mọi người trong gia đình cần hết sức bình tĩnh để xử trí đúng cách. Trước hết, phải nhanh chóng ngắt nguồn điện hoặc dùng vật cách điện như gậy gỗ, cán chổi… để tách nạn nhân khỏi dòng điện, tuyệt đối không chạm tay trực tiếp vào người bị giật.

Người nhà cần gọi cấp cứu 115 ngay và kiểm tra phản ứng của nạn nhân. Trường hợp nạn nhân ngừng thở, không còn mạch, cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo, nếu người hỗ trợ đã được đào tạo kỹ thuật.

Với những nạn nhân còn tỉnh, nên đặt nằm yên, giữ ấm và theo dõi liên tục cho đến khi nhân viên y tế đến. Tuyệt đối không đổ nước lên người bị nạn và hạn chế di chuyển trong trường hợp nghi ngờ chấn thương cột sống.

An Yên
