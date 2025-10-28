Quân đội xuyên đêm cứu dân khẩn cấp sau vỡ đê tại Đà Nẵng

TPO - Trong đêm 27 và rạng sáng 28/10, bộ đội Công binh cùng dân quân địa phương tiếp tục đào, gia cố nền đất, lắp cọc tre chống sạt, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngày 28/10, công tác cứu dân vẫn đang được lực lượng của Quân khu 5 triển khai liên tục tại xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) nơi xảy ra sự cố vỡ đê khoảng 20m.

Trước đó, tối ngày 27/10, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, tại thôn Đồng Tràm Tây, xã Xuân Phú xảy ra sự cố vỡ đê dài khoảng 20m khiến nước từ sông Ly Ly tràn vào đồng ruộng, gây ngập sâu và đe dọa an toàn người dân.

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê.

Ngay sau khi nhận tin báo, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Bộ Tư lệnh Quân khu 5) đã khẩn trương huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 – Bàn Thạch, Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Phú, lực lượng dân quân và Công an xã tổ chức di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khuya, mực nước trên sông Ly Ly và các nhánh sông vẫn tiếp tục dâng cao, gây ngập tại nhiều thôn như Trà Đình 1, Trung Vĩnh, Phù Sa, Dưỡng Mông, Thạnh Hòa, Phú Nguyên, Phú Vĩnh, Đồng Tràm và Đông Tràm Tây; riêng thôn Trà Đình 2 bị cô lập hoàn toàn với 240 hộ, gần 1.000 nhân khẩu.

Các cán bộ chiến sĩ xuyên đêm ứng cứu người dân.

Di dời người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng của Lữ đoàn 574 cùng các đơn vị quân sự địa phương túc trực tại hiện trường, hỗ trợ di dời tài sản, gia cố bờ đê, dựng rào chặn nước và tổ chức cảnh giới suốt đêm, sẵn sàng ứng phó khi mưa lớn tiếp diễn. Đến sáng 28/10, công tác cứu dân vẫn đang được triển khai liên tục, không gián đoạn.

Trong khi đó, Lữ đoàn Công binh 270 dưới sự chỉ huy của Thượng tá Trần Phan Nguyên – Phó Lữ đoàn trưởng, các cán bộ, chiến sĩ hành quân trong điều kiện mưa lớn, đêm tối, nhanh chóng tiếp cận khu vực xã Xuân Phú để phối hợp cùng Lữ đoàn 574 cứu dân và gia cố đê.

Ngoài ra, một hướng cơ động khác được điều đến khu vực Trà My, nơi xảy ra nhiều điểm sạt lở và giao thông bị chia cắt. Lữ đoàn 270 đã triển khai hai xe múc và máy xúc chuyên dụng, vượt qua các đoạn đường ngập sâu, mở tuyến tiếp cận cho lực lượng cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ.

Triển khai phương tiện chuyên dụng vào vùng ngập lũ.

Bộ tư lệnh Quân khu 5 cho biết, các đơn vị thuộc Quân khu hiện vẫn duy trì trực 24/24, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi diễn biến mưa lũ, bảo vệ dân vùng cô lập và vận chuyển nhu yếu phẩm cứu trợ đến nơi bị chia cắt. Nhờ triển khai đồng bộ, các lực lượng quân khu đã giúp hàng nghìn người dân Đà Nẵng an toàn trong đêm, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong đợt mưa lũ nghiêm trọng này.

Xuyên đêm trong mưa lạnh, ngập sâu đến từng nhà dân để ứng cứu.

Ứng cứu tại những "điểm nóng" sạt lở, ngập lụt

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, sáng 28/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến tại 20 điểm cầu để triển khai công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực, những ngày qua, khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa trung bình từ 191,8mm đến 537,8mm đã khiến lũ trên các sông dâng cao, nhiều nơi đạt mức báo động 3, gây ngập lụt tại 32 điểm thuộc 24 xã và sạt lở đất tại 34 điểm thuộc 15 xã.

Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã chủ động triển khai phương án ứng phó, huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng phương tiện đến những khu vực trọng điểm để hỗ trợ chính quyền và nhân dân di dời, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu phải quán triệt sâu sắc phương châm “4 tại chỗ” - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, coi đây là nền tảng để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và sớm khôi phục đời sống nhân dân.

Cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 đội mưa khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trung tướng Lê Ngọc Hải đặc biệt lưu ý, trong quá trình làm nhiệm vụ, các đơn vị phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm, ở những khu vực địa hình hiểm trở; chủ động dự trữ đủ lương thực, nước uống, thuốc men, trang bị hậu cần cho lực lượng trực tiếp tham gia ứng cứu.

Sau mưa lũ, các đơn vị cần phối hợp với địa phương tổ chức phun khử khuẩn, khám chữa bệnh, khắc phục hạ tầng giao thông, trường học, trạm xá, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Cũng trong sáng 28/10, Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 đã thăm và kiểm tra lực lượng giúp dân của Trung đoàn 971 tại thôn Tây An xã Hòa Vang và Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng là những nơi đang có nhiều khu vực bị ngập sâu do mưa lũ.

Chính ủy Quân khu 5, Đại tá Lương Đình Chung kiểm tra ngập lụt tại phường Hòa Xuân.

Nhiều khu dân cư ở phường Hòa Xuân vẫn ngập sâu trong nước.

Thôn Tây An giữa mênh mông nước.

Cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường ứng cứu người dân.

Trong khi đó, tại địa bàn xã Đại Lộc, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Điện Bàn cơ động phương tiện, bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân ứng phó và cứu hộ khẩn cấp.

Trong quá trình triển khai, lực lượng đã tiếp cận thành công và vận chuyển kịp thời 3 trường hợp bị thương nặng tại xã Đại Cường gồm: cụ Lê Thị Năm (90 tuổi) bị gãy chân; anh Lê Văn Bảo (35 tuổi) bị đau ruột thừa cấp, và anh Nguyễn Đắc Thắng, cán bộ Công an xã Vu Gia, bị gãy chân trong khi làm nhiệm vụ. Các trường hợp trên được đưa vượt qua nhiều đoạn ngập sâu, nước chảy xiết đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để điều trị kịp thời.