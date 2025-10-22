Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thông tin mới vụ 6 người hôn mê, phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn uống

Ngọc Tú
TPO - Sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện đã có 4 bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc rượu ở Nghệ An đã được rút máy thở. Riêng 2 trường hợp bị nặng vẫn đang phải thở máy.

Chiều 22/10, lãnh đạo Khoa Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại cả 6 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại khoa. 6 bệnh nhân này là nạn nhân trong vụ ngộ độc sau bữa ăn uống xảy ra tại xã Sơn Lâm (Nghệ An) vào ngày 19/10 vừa qua.

anh-chup-man-hinh-2025-10-20-luc-160525.png
Cả 6 nạn nhân trong vụ nghi ngộ độc rượu đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Theo bác sĩ Khoa Chống độc, thời điểm nhập viện vào chiều 19/10, 6 bệnh nhân đều trong tình trạng nặng, có biểu hiện ngộ độc cấp như ức chế hô hấp, giảm ý thức, tổn thương tim và nhiều cơ quan khác.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, đã có 4 bệnh nhân được rút máy thở. Riêng 2 trường hợp bị nặng tiếp tục phải thở máy. “Các bác sĩ đang hồi sức hô hấp, hồi sức tuần hoàn, dùng chất giải độc cho các bệnh nhân. Bên cạnh đó là điều trị các biến chứng. Những tổn thương phổi của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn còn tổn thương tim”, bác sĩ Khoa Chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói và cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục xét nghiệm nghi chất độc có trong các mẫu rượu của bệnh nhân uống.

tp-ruou2.jpg
Các bình rượu ngâm thực vật rừng mà các nạn nhân đã uống.

Trước đó vào khoảng 8h30 ngày 19/10, 6 người gồm ông Nguyễn Văn Trinh (SN 1973), Lương Văn Tuấn (SN 1972), Lương Văn Tâm (SN 1963), Lương Văn Thưởng (SN 1989), Quang Văn Hợi (SN 1971), Vi Hồng Tâm (SN 1965) cùng trú bản Tân Lâm, xã Sơn Lâm (Nghệ An) đến nhà của ông Trinh để ăn uống.

Tại đây, 6 người ăn bưởi trồng trong vườn, nước chè xanh tự nấu và uống 3 loại rượu ngâm cây rừng của 3 hộ dân trên địa bàn.

Khoảng 11h30 cùng ngày, 6 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng ngộ độc và được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế Ngọc Lâm. Đến khoảng 12h, cả 6 nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cấp cứu. Thời điểm nhập viện, các nạn nhân đều bị hôn mê, người tím tái, khó thở. Sau khi đặt ống nội khí quản và cấp cứu, 6 nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu và điều trị.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, thu thập 5 mẫu rượu có tại bữa ăn của các nạn nhân để xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Tú
#Nghệ An #cấp cứu #ngộ độc #ngộ độc rượu #vụ 6 người ngộ độc #rượu #ăn uống

