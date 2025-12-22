Tông vào đuôi xe đầu kéo ở TPHCM, tài xế mắc kẹt trong cabin

TPO - Ô tô tải tông vào đuôi xe đầu kéo container trên đường, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, lực lượng chức năng đã giải cứu ra ngoài, đưa đến bệnh viện.

Sáng 22/12, ô tô tải lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ xã Phước Hòa đi xã Phú Giáo (TPHCM). Khi đi tới đoạn trước UBND xã An Bình (cũ), ô tô tải tông vào đuôi xe đầu kéo.

Tài xế bị mắc kẹt trong cabin

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế ra ngoài an toàn

Phát hiện vụ tai nạn, người đi đường đã chạy tới tìm cách đưa tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài nhưng không được.

Lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng đến hiện trường, đưa được tài xế ra khỏi cabin. Xe cứu thương được điều đến hiện trường chở nạn nhân tới bệnh viện. Theo lời tài xế xe cứu thương, nạn nhân chỉ bị thương ở phần chân.

Tại hiện trường, đầu xe tải biến dạng, trên xe chở nhiều ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.