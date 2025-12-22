Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tông vào đuôi xe đầu kéo ở TPHCM, tài xế mắc kẹt trong cabin

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ô tô tải tông vào đuôi xe đầu kéo container trên đường, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, lực lượng chức năng đã giải cứu ra ngoài, đưa đến bệnh viện.

Sáng 22/12, ô tô tải lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ xã Phước Hòa đi xã Phú Giáo (TPHCM). Khi đi tới đoạn trước UBND xã An Bình (cũ), ô tô tải tông vào đuôi xe đầu kéo.

tai-nan.jpg
Tài xế bị mắc kẹt trong cabin
tai-nan-2.jpg
Lực lượng chức năng giải cứu tài xế ra ngoài an toàn

Phát hiện vụ tai nạn, người đi đường đã chạy tới tìm cách đưa tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài nhưng không được.

Lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng đến hiện trường, đưa được tài xế ra khỏi cabin. Xe cứu thương được điều đến hiện trường chở nạn nhân tới bệnh viện. Theo lời tài xế xe cứu thương, nạn nhân chỉ bị thương ở phần chân.

Tại hiện trường, đầu xe tải biến dạng, trên xe chở nhiều ô tô.

tai-nan-1.jpg
tai-nan-0.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#tai nạn giao thông #giải cứu #xe tải #TPHCM #cứu hộ #đầu kéo

Xem thêm

Cùng chuyên mục