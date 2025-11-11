Lần đầu tiên phẫu thuật mở lồng ngực cấp cứu người ngay trên đảo

TPO - Lịch sử y học biển đảo vừa ghi nhận một ca phẫu thuật đặc biệt khi các bác sĩ mở lồng ngực ngay tại quần đảo Trường Sa để cứu nam công nhân trong tình trạng nguy cấp.

Giữ lại sự sống cho ngư dân bên lằn ranh sinh tử

Ngày 11/11, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tổ cấp cứu hàng không của bệnh viện vừa thực hiện một ca cấp cứu đặc biệt tại quần đảo Trường Sa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật mở lồng ngực ngay tại đảo xa để cứu sống nam công nhân bị tràn khí, tràn máu màng phổi nguy kịch sau khi lặn sâu dưới biển.

Các bác sĩ thực hiện cuộc đại phẫu khẩn cấp cứu người bệnh giữa đảo xa

Theo bệnh sử, trước khi rơi vào nguy cấp anh H.N.K. (35 tuổi, quê Đà Nẵng) công nhân Công ty TCDG đang làm việc trên đảo đã lặn ở độ sâu khoảng 11m. Anh K. bất ngờ xuất hiện đau ngực trái dữ dội, khó thở và nhanh chóng kiệt sức. Rạng sáng 9/11, anh được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt, X-quang cho thấy tràn máu và tràn khí màng phổi bên trái lượng nhiều.

Sau khi được bác sĩ phẫu thuật dẫn lưu, lượng máu ra tới 1,4 lít, bệnh nhân bắt đầu sốc mất máu, nguy cơ tử vong rất cao. Ngay sau đó, hệ thống Telemedicine được kích hoạt, kết nối trực tiếp giữa Bệnh xá Trường Sa Lớn và Bệnh viện Quân y 175.

Ê kíp bác sĩ đã khắc phục tình trạng thiếu thốn của y tế trên đảo, thành công giúp người bệnh qua nguy kịch

Từ đất liền, các chuyên gia hướng dẫn đội ngũ y bác sĩ trên đảo hồi sức tích cực, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch. Trong đêm, các chiến sĩ trên đảo đã tự nguyện hiến máu, truyền bổ sung cho bệnh nhân, giúp duy trì sự sống trong giai đoạn nguy kịch trước khi tổ cấp cứu đường không đến nơi.

Ca phẫu thuật sinh tử giữa trùng khơi

Sáng 9/11, sau hội chẩn trực tuyến, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 kết luận, bệnh nhân bị sốc mất máu do tổn thương nhu mô phổi khi lặn sâu, cần phẫu thuật khẩn cấp. Ban Giám đốc bệnh viện quyết định triển khai tổ cấp cứu đường không do Trung tá, BS Phạm Trường Thanh làm tổ trưởng; Thiếu tá, BS Nguyễn Việt Cường – Khoa Phẫu thuật lồng ngực – làm tổ phó, cùng 6 bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức và hồi sức tích cực.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được trực thăng chuyển cấp cứu về đất liền

Lúc 14 giờ 12 phút, trực thăng EC225 số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 cất cánh từ Tân Sơn Nhất, mang theo đầy đủ dụng cụ mổ, vật tư gây mê hồi sức và thiết bị theo dõi chuyên dụng. “Ra đảo xa, chúng tôi xác định chắc chắn phải phẫu thuật mở ngực tại chỗ, vì nếu không, bệnh nhân sẽ không thể sống sót trong hành trình bay về đất liền” - Thiếu tá, BS Nguyễn Việt Cường chia sẻ.

Lúc 17 giờ 45 phút, trực thăng tiếp cận đảo Trường Sa. Thời điểm này, tổng lượng máu dẫn lưu từ màng phổi đã lên tới hơn 3 lít, bệnh nhân suy kiệt, mạch yếu, nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào. Ca phẫu thuật mở lồng ngực khẩn cấp được tiến hành ngay tại phòng mổ dã chiến của đảo, dưới sự giám sát trực tuyến từ đất liền qua hệ thống Telemedicine.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện máu chảy từ nhánh động mạch đỉnh phổi bên trái, kèm nhiều kén khí đã vỡ. Khoang màng phổi chứa khoảng 500 ml máu đông, tổng lượng máu bệnh nhân đã mất ước tính 3,6 lít. Ê kíp tiến hành khâu cầm máu, cắt bỏ kén khí và hút sạch máu đông. Mọi thao tác được thực hiện trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị, song vẫn đảm bảo chuẩn kỹ thuật.

Hiện người bệnh đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực

Sau gần hai giờ phẫu thuật, tình trạng xuất huyết ở người bệnh được kiểm soát, phổi bệnh nhân giãn nở tốt, sinh hiệu bệnh nhân ổn định. Sau cuộc mổ, bệnh nhân được dẫn lưu màng phổi và chuẩn bị vận chuyển khẩn cấp về đất liền. 23 giờ cùng ngày, trực thăng VN-8622 cất cánh đưa bệnh nhân vượt hơn 400 km về TP.HCM.

Trong suốt chuyến bay kéo dài hơn ba giờ, hai bác sĩ túc trực liên tục theo dõi chỉ số sinh tồn, truyền dịch, duy trì thở máy và an thần để tránh biến chứng do thay đổi áp suất. 1 giờ 45 phút, rạng sáng sáng 10/11 trực thăng đã đáp an toàn xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được nhập viện, tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Đại tá Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết: “Đây là ca đặc biệt nhất trong 82 nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu đường không mà chúng tôi từng thực hiện. Bệnh nhân bị vỡ kén khí phổi do thay đổi áp lực khi lặn sâu, gây tràn khí, tràn máu màng phổi nặng. Việc mở lồng ngực tại Trường Sa là quyết định vô cùng khó khăn nhưng chính xác, cứu bệnh nhân thoát khỏi cửa tử”.