Trực thăng xuyên đêm đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ Trường Sa về TPHCM cấp cứu

TPO - Rạng sáng 15/10, chiếc trực thăng EC-225 của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ trên nóc Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM). Trên khoang là một bệnh nhân nam vừa bị nhồi máu cơ tim cấp, được chuyển gấp từ đảo Thuyền Chài (quần đảo Trường Sa) về đất liền để cứu chữa.

Theo bệnh sử, trước đó một ngày, ông B.Đ.D. (56 tuổi, quê Ninh Bình), đang làm việc tại đảo Thuyền Chài thì bỗng xuất hiện cảm giác đau tức ngực kéo dài, khó thở và vã mồ hôi lạnh. Ông D. vốn có bệnh nền tăng huyết áp và tiểu đường, đang điều trị thuốc hằng ngày.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người thân đã nhanh chóng đưa ông D. đến bệnh xá đảo.

Trực thăng đã đưa ê kíp cấp cứu tiếp cận người bệnh trên đảo và chuyển bệnh trong đêm

Tại đây, các y bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim – tình trạng tắc nghẽn đột ngột mạch máu nuôi tim, có thể gây tử vong nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, bệnh xá kết nối hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 ở đất liền để xác định hướng xử trí. Kết quả hội chẩn cho thấy tình trạng bệnh nhân nguy kịch, cần đưa về đất liền càng sớm càng tốt để can thiệp tim mạch.

Chiều cùng ngày, Bộ Quốc phòng đã điều động Tổ bay trực thăng của Binh đoàn 18 phối hợp cùng Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 thực hiện chuyến bay đặc biệt. Trực thăng EC-225 do Thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo đội ngũ bác sĩ và trang thiết bị cấp cứu tim mạch hiện đại.

Lúc 0h 10 phút ngày 15/10 trực thăng đã hạ cánh an toàn xuống nóc bệnh viện

Theo Thiếu tá - ThS.BS Đinh Văn Hồng – Tổ trưởng Tổ Cấp cứu đường không, hành trình diễn ra trong điều kiện bay đêm khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bệnh nhân có nguy cơ cao bị rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, thậm chí ngừng tim trong quá trình di chuyển. Ê kíp đã liên tục theo dõi và xử lý kịp thời để giữ bệnh nhân ổn định suốt chuyến bay.

Nhờ được cấp cứu, can thiệp kịp thời, người bệnh đã qua nguy kịch

Sau nhiều giờ bay vượt qua biển đêm, trực thăng hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển đến khoa Cấp cứu để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ tim mạch của Bệnh viện Quân y 175 đã nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, xác định mạch vành bị tắc nặng và tiến hành đặt hai stent để tái thông dòng máu nuôi tim. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe dần ổn định.

Trường hợp này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của cấp cứu đường không – giải pháp giúp người dân, chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi được tiếp cận y tế khẩn cấp như ở đất liền. Mỗi chuyến bay cấp cứu là một cuộc đua với thời gian, nơi mà từng phút giây có thể quyết định sự sống của bệnh nhân.