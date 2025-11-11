Vỡ bướu thận khổng lồ, nữ bệnh nhân may mắn được cứu sống

TPO - Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội vùng hông lưng bên trái. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có bướu thận kích thước rất lớn đã bị vỡ, gây xuất huyết nặng.

Ngày 10/11, BS Nguyễn Đoàn Ngọc Trấn, khoa Ngoại Tiết Niệu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa can thiệp cấp cứu kịp thời cho một trường hợp bị vỡ khối bướu thận kích thước lớn đe dọa tính mạng. Bệnh nhân là bà L.K.B. (67 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) có tiền sử bị bướu thận bên trái (còn gọi là bướu mỡ cơ mạch).

Các bác sĩ thực hiện phương pháp can thiệp nội mạch giúp bệnh nhân qua nguy kịch

Khối bướu được phát hiện cách đây 2 năm và bà B. đang theo dõi định kỳ tại một bệnh viện địa phương. Trước khi nhập viện, bà B. bất ngờ xuất hiện cơn đau hông lưng bên trái dữ dội, kèm mệt mỏi và khó thở. Người nhà lập tức đưa bà đến bệnh viện gần nhà...

Trên kết quả chụp CT, các bác sĩ ghi nhận, thận trái của bệnh nhân có khối bướu lớn 16 cm, bên trong chứa máu, nghi ngờ xuất huyết sau phúc mạc do bướu vỡ. Đây là biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh nếu không xử lý kịp thời.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định thực hiện nút mạch cấp cứu để cầm máu dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch máu xóa nền (DSA). Các bác sĩ đã sử dụng một ống thông nhỏ được luồn từ động mạch đùi của người bệnh đến nhánh động mạch thận trái nuôi khối bướu, sau đó tiến hành gây tắc mạch máu bị vỡ bằng vật liệu chuyên dụng.

Trong vòng 45 phút, ê kíp bác sĩ đã kiểm soát tình trạng chảy máu, ngăn chặn nguồn máu nuôi bướu. Phương pháp này cũng đồng thời giúp khối bướu teo nhỏ dần theo thời gian.

BS Ngọc Trấn cho biết: “Can thiệp nội mạch là phương pháp ít xâm lấn, giúp ngưng xuất huyết ngay lập tức, bảo tồn nhu mô thận và giảm nguy cơ sốc mất máu. Trong trường hợp của bệnh nhân B. đây là lựa chọn tối ưu, giảm rủi ro so với mổ mở truyền thống. Sau một ngày can thiệp, bà B. ổn định sinh hiệu, hết đau hông lưng, tình trạng thiếu máu cải thiện rõ rệt”.

Bướu mỡ cơ mạch thận (AML) là khối u lành tính, cấu tạo gồm mỡ, cơ và mạch máu, thường gặp ở phụ nữ trung niên. Đa số bệnh nhân phát hiện tình cờ khi siêu âm định kỳ và không có triệu chứng. Tuy nhiên, khi khối bướu phát triển lớn, đặc biệt là trên 4 cm, thành mạch máu bên trong dễ vỡ gây xuất huyết, tụt huyết áp, choáng và nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ cho biết, khối bướu có kích thước dưới 4 cm thường không gây triệu chứng, người bệnh chỉ cần theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, khi bướu lớn hơn 4 cm, xuất hiện đau hông lưng kéo dài hoặc biến chứng xuất huyết, việc can thiệp y tế khẩn cấp là rất cần thiết.

Hiện nay, phương pháp nút mạch cầm máu vẫn là lựa chọn ưu tiên, giúp kiểm soát chảy máu nhanh, bảo tồn nhu mô thận, rút ngắn thời gian hồi phục và giảm biến chứng so với phẫu thuật mở. Trong trường hợp can thiệp nội mạch thất bại, bệnh nhân có thể được chỉ định phẫu thuật bảo tồn (chỉ cắt phần bướu, giữ phần còn lại của thận) hoặc cắt toàn bộ thận nếu tình trạng nặng.

Từ trường hợp trên BS Ngọc Trấn khuyến cáo cộng đồng không nên chủ quan với các triệu chứng thông thường như đau hông lưng, khó thở, chóng mặt... Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế uy tín, có khả năng can thiệp cấp cứu. Đồng thời, những người được chẩn đoán bướu mỡ cơ mạch cần thăm khám định kỳ để theo dõi khối bướu, phát hiện biến chứng sớm để được điều trị kịp thời.